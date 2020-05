Já faz pouco mais de um ano que o Spotify abriu, publicamente, uma queixa contra a Apple na qual a acusou de práticas anticompetitivas. Mais precisamente, a gigante de streaming sueca reclamou da cobrança de 30% sobre compras (inclusive assinaturas) feitas por meio da App Store — que ocasiona no aumento do preço da assinatura do serviço.

Na denúncia, o Spotify disse que a Apple aplica regras que “propositadamente limitam a escolha e sufocam a inovação às custas da experiência do usuário”, e que “atua como jogador e árbitro para deliberadamente prejudicar outros desenvolvedores de aplicativos”.

Embora a Apple tenha rebatido as acusações do Spotify, a União Europeia e a justiça americana investigaram o caso. Ainda que o lado burocrático desse imbróglio não tenha chegado ao fim, a Apple e o Spotify deixaram o mal-estar de lado para trabalhar na integração entre seus produtos, o que resultou na “abertura” de alguns recursos dos sistemas da Apple, como a compatibilidade com a Siri e o lançamento do Spotify para Apple TV.

Agora, numa entrevista para a Bloomberg , o CEO do Spotify, Daniel Ek, elogiou os esforços da Maçã para disponibilizar alguns de seus recursos a terceiros, dizendo que as medidas supracitadas são “encorajadoras”.

Estamos muito encorajados por podermos finalmente usar a Siri como suporte de voz e também estar disponível para mais produtos, como a Apple TV e o Apple Watch, algo que não conseguimos fazer até recentemente.

Apesar das mudanças positivas, Ek disse que “as circunstâncias dos serviços de streaming de música terceiros ainda precisam melhorar bastante para que Spotify e Apple Music operem de forma equânime”.

Isso está caminhando na direção certa, mas ainda temos muitos, muitos passos a seguir até que a Apple seja uma plataforma aberta e justa.

Em fevereiro passado, informamos que a Apple estaria trabalhando em um novo recurso para permitir que apps de terceiros, como o Spotify, sejam executados nativamente no HomePod, além da opção de alterar o apps padrões no iOS/iPadOS 14 — o que nivelaria ainda mais a atuação da Apple e seus concorrentes dentro desses sistemas.