Grupo que gerencia tecnologias NFC aprova novo padrão para carregamento sem fio

O NFC Forum, grupo encarregado de estabelecer padrões globais relacionados a tecnologias de comunicação por campo de proximidade (near field communication, ou NFC), anunciou a adoção de um novo padrão de carregamento sem fio a uma potência de até 1W, chamado Wireless Charging Specification (WLC). Simultaneamente, os gadgets equipados com a tecnologia também poderiam se comunicar.

Embora não pareça muito, 1W é suficiente para carregar um smartwatch ou fones de ouvido sem fio com sucesso — e, como a maioria dos smartphones já vem com NFC, seria no mínimo conveniente para as fabricantes adotar esse tipo de carregamento bilateral. Além de smartphones, outros dispositivos equipados com NFC também são compatíveis com o novo padrão, como carregadores, PCs, tablets e controladores de jogos.

Além da Apple, a Sony a Google também são patrocinadores do NFC Forum; já a Samsung é apenas um membro principal do grupo. A gigante sul-coreana, inclusive, já apresentou um tipo de carregamento bilateral chamado Wireless Powershare (com base no padrão Qi) compatível com o Galaxy S10 e os fones de ouvido Galaxy Buds; a Huawei introduziu um recurso semelhante no Mate 20 Pro — contudo, nenhum desses dispositivos usa a tecnologia NFC para o carregamento bilateral.

A Apple supostamente planejava introduzir essa tecnologia nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max (inclusive, eles têm as especificações para isso), mas o recurso teria sido cancelado de última hora — quem sabe a aprovação do novo padrão não dê mais um incentivo para a implantação dessa tecnologia no futuro.

