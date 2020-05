A série de jogos de corrida Forza, desenvolvida pelo Xbox Game Studios (da Microsoft), tem uma longa e bem-sucedida história nos consoles Xbox e nos PCs. Pois agora ela está encontrando também o caminho dos dispositivos móveis: alguns anos após o lançamento da versão para Windows 10, o jogo Forza Street foi disponibilizado nesta semana em versões para iOS e Android.

A jogabilidade do título não se afasta muito do restante da série: temos pistas estonteantes ao redor do mundo, carros icônicos, desafios diários com recompensas virtuais e vários tipos de competições que você pode participar — algumas com adversários robóticos, e outras com jogadores reais.

Tudo aqui é no modelo free-to-play, ou seja, você pode jogar sem gastar um centavo — ou fazer compras internas de itens e melhorias para a jogatina. Vale notar que quem baixar o jogo nos seus primeiros 30 dias de existência (a partir de ontem) ganhará alguns bônus deveras interessantes, como um modelo do Ford GT 2017.

Caso deseje, você pode ainda conectar o jogo (iOS ou Android) à sua conta da Xbox Live; desta forma, caso você já jogue o título no Windows 10, suas conquistas, itens e demais elementos coletados anteriormente ficarão sincronizados em todas as sessões.

Forza Street já está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Vamos gastar algumas horinhas da nossa quarentena? 😉

via iMore