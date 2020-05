Promoções do dia na App Store: Hatchi, TheoTown, Sandy Beach 3D e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta quarta-feira!

Saudades da época dos Tamagotchis? O Hatchi é um aplicativo com design retrô que lhe leva ao auge dessa época — diretamente dos anos 1990, agora no seu iGadget!

Ele conta ainda com quatro mini-games para você se divertir junto ao seu bicho virtual, além de uma árvore que mostra os caminhos que seu personagem seguiu.



Resumindo: diversão para todas as idades! Caso não queira criar um bichinho do zero, alguns Hatchis estão disponíveis para adoção.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e faça o seu Hatchi feliz! 😀

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$44 de desconto:

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🤓