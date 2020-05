Quartas versões beta do iOS 13.5, do iPadOS 13.5, do watchOS 6.2.5 e do tvOS 13.4.5 são liberadas [atualizado 2x]

Uma semana exata após liberar as terceiras versões beta dos seus novos sistemas operacionais, a Apple disponibilizou hoje as quartas versões beta do iOS/iPadOS 13.5 (compilação 17F5065a ), do watchOS 6.2.5 ( 17T5607a ) e do tvOS 13.4.5 ( 17L5560a ).

Como comentamos, a terceira versão beta do iOS/iPadOS 13.5 foi a primeira a trazer suporte ao framework “Exposure Notification” (“Alerta de Exposição”) que, como o nome indica, notificará usuários que podem ter entrado em contato com pessoas infectadas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Além do framework, as novidades envolvem também melhorias no Face ID (o painel de senha aparece rapidamente quando estamos de máscara) e novas opções para o recurso FaceTime em grupo (opção de desligar o recurso que dá zoom quando uma pessoa fala).

Conforme também já mostramos quando ainda era chamado iOS 13.4.5, o 13.5 virá com a possibilidade de compartilhar músicas do Apple Music via Stories do Instagram e/ou do Facebook.

Junto aos novos sistemas, a Apple liberou também o Xcode 11.5 beta 2 (compilação 11N605f ). Por ora, não temos uma nova beta do macOS Catalina 10.15.5 — mas ela deverá sair em breve.

Caso mais alguma novidade interessante surja nas novas compilações dos sistemas operacionais, informaremos! 😉

Atualização, por Rafael Fischmann 06/05/2020 às 15:30

Agora, na tela de ajustes de privacidade do Alerta de Exposição, não é mais possível ativar/desativar o recurso sem que um app apropriado esteja instalado no iPhone — o iOS indicará se não houver nenhum app ainda disponível no país do usuário.

Como explicamos aqui, o que Apple e Google estão oferecendo de início é um framework para que apps oficiais de governos/órgãos de saúde façam uso da tecnologia. O iOS e o Android em si não farão isso de forma nativa, ao menos não por ora.

Na parte inferior da tela, o usuário também terá fácil acesso a um botão para apagar o registro de exposição com todos os IDs aleatórios armazenados no aparelho.

De acordo com o 9to5Mac, há indícios de que a Apple também levará isso ao iPad.

Atualização II, por Rafael Fischmann 06/05/2020 às 15:50

Outra novidade do iOS 13.5 beta 4 é que, ao abrir o app Saúde (Health), o sistema lembrará o usuário de atualizar a sua Ficha Médica.



📷 Michel Duarte Corrêa

Além disso, temos um novo recurso que pode compartilhar automaticamente a sua Ficha Médica durante ligações para Serviços de Emergência — e não mais somente mostrá-la na tela bloqueada do aparelho.

Será um update realmente bem focado na pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

via MacRumors