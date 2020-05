Temos também novidades no 1Password, no Pixelmator Pro e no Documents da Readdle

Agora é possível copiar texto do “mundo real” para o computador no Google Lens; Uber Eats ganha compartilhamento de entregas

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos a elas?

Google Lens

O Lens — ferramenta que, no iOS, “vive” dentro do aplicativo principal do Google — já há algum tempo é capaz de reconhecer e capturar texto do “mundo real”, manuscrito ou impresso. Pois agora a plataforma ganhou um recurso bem interessante, pelo qual você pode copiar o texto em questão diretamente do celular para o computador.

Para isso, basta estar com a versão mais recente do Chrome aberta no Mac/PC, e ter sua conta logada tanto no navegador quanto no aplicativo. Em seguida, abra o Google Lens (que está disponível ao lado da barra de pesquisa, no app), aponte a câmera do dispositivo móvel para o texto e selecione a opção “Copiar para o computador”.

O Google Lens já funciona em português há algum tempo, mas vale notar que, caso o texto selecionado seja manuscrito, seu desempenho dependerá bastante da caligrafia da pessoa que escreveu: certamente, a ferramenta terá dificuldade em reconhecer garranchos ou letras de médico. 😛

Essa não é a única novidade do Lens: agora, é possível também pedir para que o Google Assistente leia o texto capturado em voz alta (em todos os idiomas suportados) ou selecionar palavras/frases para realizar buscas rápidas no Google — perfeito para quando você se deparar com um conceito desconhecido e queira ler rapidamente sobre ele.

Uber Eats

Em tempos de pandemia, o ato de pedir comida para outra pessoa (parente, amigo ou colega de trabalho, por exemplo) está bem mais frequente, mas esbarra em um obstáculo chato: você tem que fiscalizar a entrega e, se necessário, conversar com o entregador para resolver os detalhes — mesmo que o destinatário esteja a quilômetros de distância. É exatamente isso que o Uber Eats está tentando resolver.

Na sua mais recente atualização, o aplicativo de delivery adicionou a opção “Compartilhar entrega”, pela qual você pode enviar um link com o rastreamento de um pedido para a pessoa que receberá a refeição. Com isso, ela mesma pode acompanhar a preparação da comida e o trajeto do motorista — além de conversar com ele, no caso de alguma dúvida de localização ou coisa do tipo.

Para compartilhar uma entrega, basta tocar no ícone de compartilhamento no canto superior direito da tela com o status do seu pedido; em seguida, escolha o contato em questão e deseje bom apetite a ele.

1Password

Enquanto isso, um dos gerenciadores de senhas mais populares do mundo ganhou um recurso deveras útil: agora, é possível compartilhar links de itens do seu cofre com outras pessoas na sua família ou grupo; caso a pessoa em questão tenha acesso à conta, verá o conteúdo em questão imediatamente sem problemas — enquanto todos os outros ficarão de fora.

Pixelmator Pro

O editor de imagens profissional para macOS também recebeu melhorias — a principal delas é um novo recurso, chamado “Replace Image” (“Substituir Imagem”), no qual você pode substituir elementos ou camadas inteiras da sua composição enquanto preserva os estilos, ajustes de cor, efeitos e outras configurações.

A equipe do Pixelmator Pro também fez alguns ajustes no seu funcionamento: agora, é possível criar uma máscara a partir de uma imagem usando um comando rápido no menu “Format”, e o comando “Invert Colors” agora inverte as cores de uma camada/máscara sem aplicar o ajuste de inversão não-destrutivo.

Temos ainda outros ajustes em atalhos de teclado, melhorias de performance e outras correções de bugs.

Documents

A versão 7.2 do célebre gerenciador de arquivos ganhou um Modo de Leitura próprio para o iPhone. Com ele, documentos em PDF adaptam-se perfeitamente, de forma dinâmica, ao tamanho de tela do seu dispositivo — isso inclui texto, imagens, ilustrações, tabelas e fórmulas.

Desta forma, você não precisa rolar os arquivos na horizontal ou colocar o dispositivo em modo paisagem para ter uma visualização confortável do conteúdo. É possível ainda alterar o tamanho do texto, o brilho e escolher entre três diferentes temas (Diurno, Noturno e Sépia).