Apple investe US$10 milhões em fabricante de kits de testagem da COVID-19

A Apple acaba de anunciar que investirá US$10 milhões do seu Fundo de Manufatura Avançada (Advanced Manufacturing Fund) na COPAN Diagnostics, uma fabricante (líder no mercado americano) de kits para coleta e testagem do novo Coronavírus (COVID-19).

Essa generosa quantia ajudará a COPAN no fornecimento de kits de coleta para hospitais dos Estados Unidos, expandindo a produção de milhares de kits para mais de 1 milhão de unidades (por semana) até o início de julho.

Como parte desse esforço, a Apple também apoiará a expansão da COPAN para uma nova instalação (maior) no sul da Califórnia, de quebra gerando 50 novos empregos.

O diretor de operações da Apple, Jeff Williams, comentou a iniciativa:

Sentimos um profundo senso de responsabilidade de fazer tudo o que pudermos para ajudar trabalhadores, médicos, pacientes e comunidades a apoiar a resposta global à COVID-19. A COPAN é uma das fabricantes mais inovadoras do mundo em kits de coleta de amostras para testes da COVID-19, e estamos entusiasmados com essa parceria para que eles possam se expandir enquanto trabalhamos para resolver esse problema crítico da nossa nação. Eu não poderia estar mais orgulhoso de nossas equipes por trazer toda sua energia, paixão e espírito inovador para apoiar a resposta à COVID-19 no país.

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou o Fundo de Manufatura Avançada há cerca de três anos, o qual vem sendo usado para investir diretamente em algumas das fornecedoras da companhia, como a Corning (fabricante de displays) e a Finisar, fabricante do laser VCSEL , cujos componentes fazem parte do sistema TrueDepth do Face ID.

Esse novo investimento é apenas uma das ações da Apple no combate à COVID-19; como informamos, a companhia também doou 20 milhões de máscaras para hospitais dos EUA e está projetando e distribuindo cerca de 1 milhão de protetores faciais por semana para profissionais na linha de frente do combate à pandemia — além de outras doações em dinheiro para instituições e países.

A Maçã também desenvolveu um site e um aplicativo de verificação de sintomas COVID-19 em parceria com o CDC e anunciou uma colaboração com o Google no desenvolvimento de uma tecnologia de rastreamento para ajudar governos e agências de saúde a reduzir a propagação do vírus sem comprometer a privacidade e a segurança de usuários.