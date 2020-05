Além de um tour pela base lunar de "For All Mankind" e… novos vídeos de "Helpsters", claro!

Mais um dia, mais notícias do Apple TV+ — hoje, com a extensão do contrato de duas showrunners importantes, uma nova contratação, um tour pela base lunar de “For All Mankind” e… novos vídeos de “Helpsters”, claro. 😝

Vamos conferir tudo isso?

Kerry Ehrin e Alena Smith

As primeiras notícias do dia vêm do Deadline [1, 2]. A Apple estendeu o contrato de duas das suas showrunners mais bem-sucedidas até o momento: Kerry Ehrin, de “The Morning Show”, e Alena Smith, de “Dickinson”.

Kerry Ehrin

Ehrin, especificamente, assinou um contrato de exclusividade plurianual — em outras palavras, ela continuará atuando como criadora e produtora executiva somente de conteúdos para o Apple TV+. Ela continuará desempenhando o papel de showrunner de “The Morning Show”, indicando que a Apple tem todas as intenções de renovar a série (cuja segunda parte deverá estrear este ano) para mais temporadas.

Smith assinou um contrato parecido, tendo concordado em desenvolver projetos exclusivamente para o Apple TV+ ao longo dos próximos anos. Ela continuará desempenhando o papel de showrunner e produtora executiva de “Dickinson” — série que já teve sua segunda temporada confirmada, mas ainda não iniciou as filmagens dessa segunda parte por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Alison Kirkham

Enquanto isso, de acordo com a Variety, a Maçã contratou mais um nome importante da indústria do audiovisual: Alison Kirkham, que passou os últimos 15 anos chefiando a seção de controle factual da BBC — ou, em outras palavras, liderando o desenvolvimento e produção de documentários e outros segmentos de programação baseados na realidade.

Foi ela quem supervisionou hits como “Planeta Terra 2” e a cobertura do casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle, por exemplo.

Alison Kirkham

Em sua nova empreitada, Kirkham será a nova chefe de programação não-roteirizada no Reino Unido, desempenhando um papel semelhante ao que realizou na BBC. Ela responderá diretamente à diretora criativa de vídeo na Europa, Jay Hunt.

“For All Mankind”

Em um novo vídeo para promover sua série ficcional, a empresa resolveu nos presentear com um tour pela primeira base lunar de “For All Mankind”. O ex-astronauta e consultor técnico da série, Garrett Reisman, ajuda a mostrar a Jamestown.

Aos interessados, todos os dez episódios de “For All Mankind” estão disponíveis no serviço de streaming de vídeos da Apple — a segunda temporada da série já está confirmada, inclusive.

“Helpsters”

Por fim, a Maçã liberou mais dois vídeos de “Helpsters” no canal da Apple TV no YouTube — ou, mais especificamente, os dois primeiros episódios de uma série de vídeos chamada de “Helpsters Help You”, onde os personagens da série infantil ajudam as crianças a realizar tarefas de todos os tipos ou lidar com situações adversas.

O primeiro vídeo, “When Plans Change” (“Quando os Planos Mudam”), lida com o sentimento de contrariedade e dá ideias do que fazer quando as coisas não seguem como o esperado. Vejam só:

O segundo vídeo, “How to Be a Helpster” (“Como Ser um Helpster“), dá dicas para os pequenos tornarem-se mais prestativos dentro de casa — sempre sorrindo, cantando e com uma atitude positiva, é claro:

Muito bonitinho, não? 😊