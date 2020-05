Apple Watch continua liderando vendas de smartwatches, que cresceram no 1º trimestre

Numa tendência diferente da dos mercados de smartphones e tablets, as vendas de smartwatches cresceram no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com uma pesquisa da Strategy Analytics.

Segundo dados da firma, as vendas mundiais de relógios inteligentes aumentaram 20%, atingindo 14 milhões de unidades. Mais uma vez, o Apple Watch abocanhou a maior fatia do mercado, com 55% do total de vendas no mundo, seguido pela Samsung e pela Garmin, respectivamente.

Precisamente, no primeiro trimestre de 2020 foram vendidos cerca de 7,6 milhões de unidades do Apple Watch, ante 6,2 milhões no início de 2019 — um aumento, portanto, de 23%.

A Samsung vem bem depois da Maçã, com 1,9 milhão de smartwatches vendidos no último trimestre — um aumento de 11,8% em relação a 2019. Apesar disso, a participação da gigante sul-coreana caiu de 14,9% no ano passado para 13,9% no período mais recente.

Em terceiro lugar aparece a Garmin, que viu um aumento surpreendente de 37,5% nas vendas; ao todo, a fabricante comercializou cerca de 1,1 milhão de smartwatches no primeiro trimestre.

A Strategy Analytics acredita que poderá haver uma desaceleração no ritmo das vendas neste trimestre — algo normal, mas que pode ser prejudicado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Não obstante, o mercado deverá recuperar o fôlego no segundo semestre do ano, à medida que lojas (esperançosamente) reabrirem e consumidores retomarem os hábitos de consumo.

Por falar no futuro, é esperado que a Maçã lance o “Apple Watch Series 6” no segundo semestre, o qual poderá contar com mais recursos de saúde, como monitoramento do nível de oxigênio no sangue, do sono, entre outras novidades. Ansiosos?

via AppleInsider