Here Kitty! para iPhone é um ótimo jeito de se divertir com as crianças na quarentena

Esse período de isolamento social que estamos vivendo é desafiador para todo mundo, mas é ainda mais difícil para as crianças — e, consequentemente, para seus pais ou responsáveis, que precisam bolar formas de distrair e estimular os pequenos dentro de casa ao mesmo tempo em que cuidam de si mesmos, do trabalho e das tarefas domésticas.

Pois hoje temos aqui uma dica que pode ser preciosa para divertir e movimentar as crianças por alguns minutos (ou… horas, dependendo da disposição do infante) todos os dias: o jogo Here Kitty!, da desenvolvedora Impending.

O funcionamento do app é muito simples. Trata-se de um gatinho virtual dentro do seu iPhone que você pode esconder pela casa; basta ativar o aplicativo, colocar o smartphone virado com a tela para baixo em algum local razoavelmente escondido e convocar os pequenos para a busca. O gatinho mia periodicamente, dando dicas de onde está, e inclusive responde aos chamados das crianças — mas nem sempre, já que nosso amigo felino é um tanto quanto tímido.

Quando encontrado, o app exibe ainda o tempo levado para completar a busca — o que pode adicionar uma camada de desafio interessante para crianças um pouco maiores. Pais e filhos podem se revezar escondendo o gatinho e procurando por ele, inclusive — o app oferece diferentes níveis de dificuldade para pessoas de todas as idades.

Here Kitty! está disponível gratuitamente na App Store. Se você tem crianças em casa e está arrancando os cabelos sem ideias do que fazer com elas, vale a pena conferir! 😛

via TechCrunch