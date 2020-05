Lamborghini revela novo veículo via realidade aumentada — com uma ajudinha da Apple

Uma das montadoras mais icônicas do mundo, a Lamborghini apresentou hoje seu mais novo supercarro, o Huracán EVO RWD Spyder. Em tempos de pandemia e isolamento social, entretanto, não foi possível juntar muita gente num auditório para tirar os panos de cima da máquina, então a marca resolveu pensar numa forma um tanto quanto diferente de revelar sua mais recente criação.

Em parceria com a Apple, a Lamborghini anunciou que revelaria o carro por meio do ARKit, a plataforma de realidade aumentada da Maçã. Ou seja, consumidores do mundo inteiro podem usar o recurso AR Quick Look para abrir um site da montadora e conferir o veículo pela tela dos seus próprios iPhones ou iPads.

O vice-presidente de marketing global da Apple, Phil Schiller, pronunciou-se sobre a parceria:

A Apple se importa profundamente com as pessoas na Itália e nossos amigos na Lamborghini. Nos inspiramos pelo seu compromisso de voltar ao trabalho com segurança nesse período crítico. A Apple e a Lamborghini compartilham uma enorme paixão por design e inovação, e estamos animados em ajudar no lançamento do novo veículo com a nossa tecnologia de realidade aumentada — para que fãs do mundo inteiro possam experimentar a novidade da segurança das suas casas.

A prévia do novo Huracán já está disponível no site oficial da marca. Você pode acessar o link pelo seu dispositivo iOS, tocar na opção “See in Augmented Reality” e ter a oportunidade única de colocar uma Lamborghini inédita na sua sala — de certa forma, claro.

Looks legit. | 📷 Rafael Fischmann

O carro tem 610cv de potência, chega a 324km/h e faz de 0 a 100km/h em 3,5s. Nada mau.

via Cult of Mac