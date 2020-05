Samsung afirma que não há previsão para o Apple Music chegar às suas Smart TVs no Brasil

No fim de abril, nós informamos que o aplicativo Apple Music havia chegado às Smart TVs (modelos 2018 ou mais recentes) da Samsung.

O aplicativo em si é bastante completo e semelhante ao presente nas set-top boxes, incluindo acesso às abas “Para Você”, “Explorar” e “Vídeos”. Você também tem acesso à rádio gratuita Beats 1, à sua própria biblioteca musical e mais.

No comunicado para a imprensa, a sul-coreana comentou que o lançamento englobava mais de 100 países, sem especificar quais faziam parte dessa lista. Muitos, como nós, acreditaram que o Brasil estava dentro, mas usuários brasileiros simplesmente não conseguiram instalar o aplicativo por aqui.

O MacMagazine entrou em contato com a assessoria de imprensa da Samsung, que hoje enviou o seguinte comunicado:

A Samsung confirma a chegada do aplicativo no Brasil, no entanto ainda não há previsão de data.