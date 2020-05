A Apple estreou hoje, nos Estados Unidos, uma nova página em seu site — em apple.com/shop — que funciona como uma espécie de “hub” de varejo online.

A ideia, aqui, é oferecer a consumidores uma experiência virtual similar à que estão acostumados quando visitam as lojas físicas da empresa — que, como sabemos, continuam em sua maioria fechadas em todo o mundo, devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

De forma bastante simples, consumidores podem obter ajuda com um especialista, comprar produtos com entrega sem contato, conferir opções de financiamento/crédito, fazer troca de dispositivos antigos por novos, obter suporte técnico, assistir a vídeos com dicas/tutoriais e mais.

Muito provavelmente, considerando a situação atual, a Apple levará esse “hub” para versões localizadas do seu site em todo o mundo — inclusive a brasileira e a portuguesa, é claro.

Na sua última conferência de resultados financeiros, a Apple revelou que continua pagando normalmente todos os funcionários de varejo, independentemente do funcionamento das suas lojas.