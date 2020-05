Como baixar versões antigas do macOS

Você é ouvinte do MacMagazine no Ar? Se sim, ótimo! Se a resposta foi “Não”, está perdendo um bate-papo semanal para lá de descontraído sobre as notícias mais relevantes do mundo Apple — então abra o seu app de podcasts favorito e assine logo o nosso!

No episódio #369, durante a leitura de emails, o leitor/ouvinte Gabriel Rosas havia perguntado onde poderia achar as versões mais antigas do macOS para baixar, já que na Mac App Store só é possível fazer o download da última versão do sistema operacional móvel desktop da Maçã.

Bem, o próprio Gabriel e o leitor/ouvinte Anderson Silva nos contaram, posteriormente, que a Apple disponibiliza essas antigas versões do macOS para usuários baixarem. Então, se você é uma dessas pessoas que, por alguma razão, precisa “voltar no tempo”, eis os links para download:

Obviamente, se você precisa fazer o download do macOS Catalina 10.15, pode fazer isso pela própria Mac App Store, como falamos.

Infelizmente, se você precisar “voltar ainda mais no tempo”, não há muito o que fazer; a Apple não disponibiliza links para download do OS X Mavericks 10.9 ou anteriores. Ainda assim, oferecer cinco versões antigas do macOS deverá ser mais do que suficiente para muita gente. 😉