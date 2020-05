Para completar sua saga de testes, o DXOMARK divulgou sua avaliação final da câmera frontal do iPhone 11 — sim, oito meses após ele ter sido lançado. Anteriormente, a firma já havia testado a câmera traseira do modelo, bem como as câmeras frontal e traseira do iPhone 11 Pro Max.

A câmera de selfies do iPhone 11 atingiu 91 pontos nos testes do laboratório, um a menos do que o obtido pelo iPhone 11 Pro Max. Provavelmente, você deve estar se perguntando: “Mas as câmeras frontais não são iguais?” Bem, a resposta é sim… e não.

Apesar de possuírem especificações praticamente idênticas (sensor de 12MP com abertura ƒ/2.2), na prática a maior diferença entre as câmeras frontais dos iPhones 11 e 11 Pro [Max] está no foco, segundo o DXOMARK.

Dado que as especificações da câmera frontal do iPhone 11 (fornecidas pela Apple) são idênticas às do iPhone 11 Pro Max de ponta, não é surpresa que os resultados gerais sejam muito semelhantes entre os dois modelos. Dito isso, existem algumas diferenças — e a principal delas é a distância focal.

Nesse sentido, o “problema” que o DXOMARK encontrou foi ao fotografar a distâncias maiores (com um bastão de selfie, por exemplo); nesses cenários, as fotos da câmera frontal do iPhone 11 saem mais desfocadas quando comparadas às de outras câmeras de smartphones — incluindo a do próprio iPhone 11 Pro Max, como visto no gráfico a seguir:

Já na prática, é possível conferir (e comparar) a eficácia do foco da câmera frontal no recorte das imagens abaixo, tiradas com o iPhone 11, o iPhone 11 Pro Max e o Galaxy S10+ (da Samsung):

Por outro lado, o iPhone 11 se sai um pouco melhor (em relação ao modelo flagship) quanto ao gerenciamento de cores e ruído. A exposição é precisa sob luz brilhante e sob condições internas típicas, e diminui apenas com pouca luz. As imagens de vídeo também mostram cores agradáveis, com bom balanço de branco e transições suaves em condições de luz variáveis.

Finalmente, a pontuação de 91 da câmera frontal do iPhone 11 não foi suficiente para que ele aparecesse no Top 10 do ranking do DXOMARK. Logo, dos dispositivos mais recentes da Apple, apenas o iPhone 11 Pro Max se mantém nessa classificação (inclusive, ele passou de 91 para 92 pontos em algum momento entre agora e o teste original, em janeiro). 🤷🏻‍♂️

Você pode conferir a análise completa do DXOMARK da câmera frontal do iPhone 11 aqui.

