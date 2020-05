Rumores acerca de “novos” Powerbeats Pro seriam, na verdade, sobre a geração atual

Algumas (várias) notícias divulgadas nas últimas semanas têm apontado para uma possível atualização dos Powerbeats Pro, a versão topo-de-linha dos fones de ouvido sem fio da Beats. Contudo, uma nova reportagem do MacRumors aparentemente esclarece, de uma vez por todas, esses burburinhos.

Segundo eles, em vez de uma possível nova geração do acessório, esses novos registros que pintaram recentemente nos Estados Unidos, na Malásia e, mais recente, na Coreia do Sul, se referem a uma “pequeno ajuste interno” do modelo atual, lançado em abril do ano passado.

Como prova disso, o MacRumors analisou uma página da Apple na qual ela mantém uma lista de regulamentações feitas na União Europeia para todos seus produtos; nela, aparecem dois pares de modelos dos ‌Powerbeats Pro ( A2047/A2048 e A2453/A2454 ), sugerindo que a Apple considera todos esses modelos como sendo de mesma geração.

Dessa forma (e levando em conta que os primeiros registros foram vistos há quase um mês, no mesmo dia do lançamento do novo iPhone SE), é provável até mesmo que essa suposta versão com ajustes internos já tenha sido lançada — como eles seriam exatamente iguais aos Powerbeats Pro de primeira geração, a Apple não teria porquê anunciá-los publicamente.

Vale lembrar que a Apple lançou um novo modelo dos Powerbeats (“comuns”) em março passado, os quais ainda estão indisponíveis para compra no Brasil.