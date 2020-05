A presença brasileira na App Store sempre foi valiosa, e de uns anos para cá temos visto ainda mais exemplos de desenvolvedores criando aplicações úteis e notáveis para o mundo inteiro. O exemplo mais recente dessa tendência é o aplicativo Charty for Shortcuts, do desenvolvedor Rodrigo Araujo.

O propósito básico do Charty é utilizar os Atalhos do iOS para criar rapidamente gráficos bonitos, completos e reveladores em cima de dados armazenados no seu iPhone ou iPad. Você pode capturar os dados de diversos locais: o app conta, por exemplo, com integração ao HealthKit para você traçar gráficos com a progressão do seu gasto diário de calorias (comparado com a sua meta, por exemplo), comparar sua perda de peso com performance de atividade e muito mais.

Também é possível capturar dados de tabelas CSV ou acessar diretamente APIs disponibilizadas publicamente — uma delas, por exemplo, permite que você reúna dados de infecção da COVID-19 de um ou mais países em uma tabela. Outra possibilidade é usar os dados do aplicativo OmniFocus, para traçar tarefas completadas e aquelas ainda pendentes na sua agenda.

Os gráficos são facilmente personalizáveis: é possível usar temas personalizados, escolher cores para os elementos ou adicionar linhas customizadas em seus levantamentos. Uma vez finalizados, os gráficos podem ser salvos no Dropbox ou na sua biblioteca local, como imagens PNG.

O Charty está disponível gratuitamente na App Store, mas para desbloquear todos os seus recursos é necessário realizar a compra interna da versão Premium do aplicativo, que custa R$11. Para quem lida com dados ou gosta de gerar representações visuais deles, é uma ótima pedida; só falta ele ser todo traduzido para o português.