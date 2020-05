Já há muitos anos, o Apple Books (anteriormente conhecido como iBooks) é uma plataforma de venda e distribuição de livros que permite a autopublicação — isto é, você pode pegar a sua obra-prima guardada numa pasta do seu computador, fazer alguns ajustes com o iBooks Author e colocá-lo na loja da Maçã você mesmo, sem o intermédio de uma editora ou coisa do tipo.

O processo todo de formatar e publicar seu livro por conta própria já é relativamente simples, mas ontem a Maçã colocou no ar uma nova página na web destinada a deixar tudo ainda mais fácil. Chamada “Apple Books for Authors”, ela traz uma série de dicas em todos os pontos do processo de escrita, ajustes e publicação da sua obra — e vai além disso, inclusive.

Como declara a empresa no topo do site:

Histórias são importantes. O Apple Books for Authors lhe ajuda a contar as suas. O Apple Books for Authors lhe guia por todos os passos da jornada do autor, desde a estruturação da sua história até a embalagem dela em um livro digital e a venda na nossa loja. Até autores já reconhecidos encontrarão dicas valiosas sobre como aumentar vendas e medir desempenho.

Por ora a página está disponível apenas em inglês, mas suas dicas podem ser acessadas por todos (com uma ajudinha do Google Tradutor, caso necessário). São seis categorias cobrindo a escrita da história, a preparação do livro, a publicação, audiolivros, divulgação do título na loja e o acompanhamento das vendas.

Cada uma das categorias conta com tópicos próprios, com direito a texto e vídeos — e até mesmo a participação de nomes importantes da área em questão, como as autoras Dani Shapiro e Maggie Tokuda-Hall. Temos também links para aplicativos e plataformas que poderão ajudar o escritor no processo, como o Pages, o Word, o Scrivener e o Notas — além do próprio iBooks Author, claro.

Excelente iniciativa, Apple! E, para os escritores de plantão: continuem escrevendo! 🖊

via 9to5Mac