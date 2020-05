Se você produz podcasts ou se está começando agora a se aventurar no ramo, já deve saber que a tarefa de divulgar esse tipo de conteúdo é árdua: atrair a atenção de possíveis ouvintes em plataformas como o SoundCloud ou o Spotify significa competir com milhares e milhares de outras fontes.

Uma alternativa interessante é colocar o seu podcast numa plataforma de vídeos, como o YouTube — potencialmente, isso permitirá que um número muito maior de pessoas tenha acesso àquele conteúdo. Mas isso gera um problema: para isso, você precisará converter sua produção para algum formato de vídeo, o que exigirá, no mínimo, um editor especializado, algum conhecimento e um tempo de renderização.

Pois foi pensando exatamente nesses casos que o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo criou o FusionCast.

Introducing my latest app: FusionCast. Easily turn your podcast episodes into videos. https://t.co/GaRGQfOeuJ — Guilherme Rambo (@_inside) May 7, 2020 Apresentando meu mais novo app: FusionCast. Transforme seus episódios de podcasts em vídeos facilmente.

O funcionamento do aplicativo para macOS não poderia ser mais simples: basta arrastar o seu arquivo de áudio para a janela do FusionCast, escolher uma imagem (ou nem isso, caso o podcast já tenha uma capa embutida), opcionalmente selecionar alguns extras e clicar em “Exportar Vídeo”. Pronto! Em alguns minutos, seu conteúdo já estará devidamente salvo no formato de vídeo que você selecionou.

O FusionCast foi projetado para tirar proveito máximo da CPU e da GPU do seu Mac, então o processo de conversão será mais rápido conforme o poder de fogo da sua máquina: transformar um podcast de duas horas em vídeo, por exemplo, leva cerca de oito minutos num MacBook Pro de 16 polegadas — mas certamente levará um pouco mais de tempo numa máquina menos poderosa.

Com o app, você tem ainda uma série de opções extras: é possível selecionar a resolução e o formato do seu vídeo, bem como escolher a forma como a imagem se comporta durante a reprodução — ela pode permanecer estática, mover-se pela tela, ganhar efeitos de blur e muito mais. E o utilitário ainda é inteligente, “lembrando-se” das configurações escolhidas com base no nome do seu arquivo; assim, quando você for converter um episódio seguinte do mesmo podcast, os ajustes apropriados já estarão lá. 😊

O FusionCast pode ser adquirido em sua página oficial por R$10 — ou, caso você prefira muito essa opção, por R$30 na Mac App Store. Útil, não?