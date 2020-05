App gratuito contabiliza seus dados de atividade de todos os tempos

O aplicativo Atividade, do Apple Watch, representa um dos maiores acertos da Maçã em relação ao seu relógio: é ele quem reúne a medição dos seus exercícios físicos, caminhadas e demais movimentações, colocando o dispositivo como um companheiro ideal para que você balance seu corpo e tenha uma vida mais saudável.

Tudo muito bem, tudo muito bom, mas e se você quiser ver todos os seus dados reunidos desde o primeiro dia em que você colocou um Apple Watch no pulso? Com o app Atividade, é impossível: ele reúne somente dados por período, sem oferecer uma visão “completa” dos seus exercícios. É exatamente aqui que entra o Activity Stats, do desenvolvedor Rahul Matta.

A função do app é muito simples: ao abri-lo pela primeira vez no seu iPhone ou iPad, ele calcula seus dados de atividade “totais”, desde a primeira medição, e exibe esses números em uma bela lista colorida. Com isso, você pode ver o total de calorias gastas, o número de horas que você passou se exercitando, o total de passos que você deu, a distância percorrida caminhando, correndo, pedalando e muito mais.

O topo do aplicativo mostra a data inicial em que esses dados foram coletados, e ele vai sendo atualizado em tempo real conforme você vai realizando mais atividades físicas — o que pode, inclusive, ser um bom incentivo para que você continue se movimentando em casa, durante o período de isolamento social.

O Activity Stats está disponível gratuitamente na App Store. Agora me digam, como estão os números de vocês?

