Rumores: “iPhone 12” terá tela de 120Hz, câmera com zoom de 3x e Face ID melhorado

A temporada de rumores está em alta e as especulações em torno de futuros lançamentos da Apple simplesmente não acabam! Ontem, o foco foram os AirPods; hoje, é a vez do “iPhone 12” (suposto nome da próxima geração do smartphone da Maçã).

A dupla Max Weinbach e Filip Koroy (do canal EverythingApplePro) está de volta — há alguns dias, eles nos mostraram como poderá ser o recorte (notch) reduzido da futura linha. Agora, trouxeram algumas novidades interessantes — algumas bastante aguardadas, visto que já foram implementadas por grande parte da concorrência.

Tela de 120Hz

A primeira delas é referente à tela: segundo o leaker Weinbach, o display do iPhone virá mesmo com 120Hz (ao menos os modelos Pro, de 6,1″ e de 6,7″). Essa tela, assim como a que temos nos iPads Pro (chamada pela Apple de “ProMotion”), permite movimentos e animações bem mais suaves, já que possui o dobro da frequência padrão encontrada desde sempre nos iPhones (de 60Hz).

A ideia, contudo, não é utilizar a frequência de 120Hz em todos os momentos; o iPhone entenderia a necessidade e a variaria (de 60Hz a 120Hz) a depender da situação, a fim de economizar bateria. Esta também poderá atingir níveis nunca antes vistos em iPhones, já que o modelo “12 Pro Max” poderá ter uma célula de até 4.400mAh.

Câmera com zoom de 3x

Em relação às câmeras traseiras, o leaker informou que a Apple pretende melhorar a captação de imagens em ambientes com pouca luz. Como? Usando um foco automático mais rápido (o scanner LiDAR poderá ajudar nessa função) e melhorando a estabilização da imagem. O HDR Inteligente também seria atualizado para reduzir ainda mais o ruído em ambientes escuros.

Uma das mudanças bem-vindas seria uma melhoria no zoom óptico da câmera teleobjetiva, que passaria a ser de 3x em vez de 2x — ainda bem atrás de alguns aparelhos com Android, que conseguem tirar fotos com zoom (óptico) de até 10x.

Face ID melhorado

Além do notch menor, aparentemente o Face ID finalmente conseguiria identificar os rostos dos usuários em ângulos mais desafiadores do que atualmente.

· • ·

É claro que essas não serão as únicas novidades do aparelho. É praticamente certo que a linha de 2020 terá suporte a redes 5G, quatro opções de modelos com tamanhos diferentes (“iPhone 12″ de 5,4″ e 6,1”; “iPhone 12 Pro” de 6,1″ e 6,7″), scanner LiDAR nos modelos Pro, tela OLED em todos os aparelhos, chip A14, entre outras coisas.

Animados? 😉

via 9to5Mac