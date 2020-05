Vídeo: MM Entrevista com Guilherme Rambo

Há cerca de um mês, estreamos em nosso canal do YouTube um novo quadro, o “MM Entrevista”, com um bate-papo bem bacana feito com meu amigo Sérgio Miranda.

Hoje estamos de volta com a nossa segunda entrevista, esta com o fenômeno de leaks Guilherme Rambo [@_inside], hacker/desenvolvedor de apps, líder do app para iOS do Peixe Urbano e hoje colaborador do site 9to5Mac.

Esperamos que curtam mais essa entrevista — se sim, deixem um joinha lá no YouTube! — e mandem nos comentários sugestões de pessoas para entrevistarmos no futuro. 😊

Até a próxima!