Afinal, a ativação do ECG no Apple Watch está liberada no Brasil?

Nas últimas semanas, alguns leitores do MacMagazine nos informaram que, de uma hora para outra, passaram a ter acesso ao recurso de eletrocardiograma (ECG) em seus Apple Watches brasileiros. Analisando rapidamente isso não deveria acontecer, já que o recurso — lançado junto ao Apple Watch Series 4 — ainda não foi liberado no país.

Como, então, tweets como esse abaixo estão surgindo aqui e ali?

Gente!!! Alguém saberia me dizer porque o modo ECG está funcionando no meu Apple Watch? Esse Apple Watch é modelo Nacional 🤔😲 @MacMagazine @canaltech @blogdoiphone pic.twitter.com/sVC3Ack1td — Anderson Ribeiro (@anderson_rdb) May 11, 2020

Não há como afirmar com certeza o que de fato aconteceu, mas analisando o padrão dos relatos de nossos leitores, nós suspeitamos que a Apple mudou o comportamento da ativação (mais precisamente, da informação da ativação em si) do ECG em algum update recente do iOS/watchOS.

Como funcionava

Até então, usuários brasileiros não tinham como ativar o ECG no Brasil, independentemente de o relógio ser nacional ou estrangeiro. Você só conseguia fazer isso comprando um relógio em alguns dos países onde o recurso está liberado e ativando-o nesses locais, antes de retornar ao Brasil.

Se por um acaso você tivesse que trocar de relógio, ao puxar o backup para o novo Apple Watch, teria que ativar novamente o recurso — algo impossível se você está/mora no Brasil.

Como está funcionando agora

Em alguma versão recente do iOS/watchOS, o sistema aparentemente passou a guardar no iCloud a informação de que o ECG já foi ativado pelo usuário. Desta forma, ao restaurar ou adquirir um relógio novo e configurá-lo com a sua conta, o ECG continua funcionando normalmente, sem a necessidade de reativação.

Guardar essa informação no iCloud faz muito sentido, pois isso permite que um dono do relógio com o ECG ativado em seu país-natal consiga usar o recurso caso precise trocar/comprar um relógio novo em qualquer outro lugar.

E vale notar aqui que nem é necessário mais puxar um backup anterior; basta logar no iCloud que já tenha essa informação do ECG armazenada, assim o recurso funcionará sem problemas e sem precisar ser ativado de novo.

ECG funcionando em modelos nacionais

O fato de o ECG ser agora atrelado ao iCloud é uma coisa, porém recentemente leitores como o Anderson Ribeiro, do tweet acima, começaram a notar o recurso pipocando também em seus Apple Watches nacionais.

Isso, sim, é uma mudança e tanto — afinal, até agora simplesmente não havia como usar o ECG num Apple Watch comprado no Brasil, puxando ou não o seu backup anterior, e também mesmo com a ativação já constando no iCloud da pessoa.

Novidades vindo por aí?

Alguns leitores se animaram com a ideia de ter o ECG em seus relógios brasileiros e estão tentando ativar o recurso pela primeira vez. Isso, contudo, ainda não é possível.

A alegria durou pouco. Hahahahahahaha pic.twitter.com/grRygpwfPE — Marco Silva (@marcosilvafilh1) May 11, 2020

A única novidade, como explicamos acima, é que quem já teve um Apple Watch estrangeiro com o ECG ligado (e somente nesses casos), aparentemente agora está recebendo o recurso em seus relógios nacionais por meio da ativação que já consta no iCloud.

Em fevereiro passado, nós informamos que a Apple ainda não havia solicitado o registro do ECG para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); no começo de abril, em novo contato, a agência nos informou que nada ainda havia mudado nesse cenário — é importante frisar que, uma vez protocolado o pedido de regularização do ECG, a análise leva 60 dias em média (caso todos os requisitos de segurança e de eficácia tenham sido atendidos pela empresa, isto é). Ou seja…

O MacMagazine solicitou hoje (11/5) novamente informações à Anvisa e, caso o órgão informe algo diferente, atualizaremos este artigo.

Numa nota relacionada, no fim do ano passado nós ensinamos a ativar o ECG em relógios americanos — ou de algum país onde o recurso já funciona —, mesmo em solo brasileiro. Infelizmente, segundo relatos de múltiplos leitores, isso não é mais possível; a Apple fechou a brecha usada pelo app iMazing.