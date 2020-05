Os rumores acerca de fones de ouvido circum-aurais (over-ear) da Apple parecem ter se intensificado nas últimas semanas: nas especulações mais recentes, descobrimos que os acessórios deverão ser batizados de “AirPods Studio” e poderão chegar até o fim do ano. Pois agora, o 9to5Mac chegou com mais possíveis características dos headphones.

De acordo com o site, os “AirPods Studio” trarão um recurso já presente nos AirPods [Pro], porém adaptado ao formato avantajado: em vez de detectar se os fones estão no ouvido do usuário ou não, os futuros headphones serão capazes de perceber se estão posicionados na cabeça ou no pescoço da pessoa.

Isso permitirá, por exemplo, que eles pausem e retomem a reprodução de uma música ao tirar ou colocar os headphones de volta nas orelhas, mas também oferece opções extras: ao detectar que os fones estão no pescoço do usuário, o sistema poderá entrar em um modo de suspensão sem ser desligado (da mesma forma que ocorre quando você tira os AirPods do seu ouvido); ao retirar os “AirPods Studio” completamente, eles poderão ser desligados para preservar bateria.

Os futuros fones deverão, também, distinguir os ouvidos esquerdo e direito do usuário, direcionando o som da forma correta para cada um dos canais auditivos — o que sugere que o produto trará um design “ambidestro”, no qual você poderia colocar os headphones de qualquer lado sem diferença na reprodução.

Outra provável característica dos futuros acessórios será o suporte a configurações personalizadas de equalização: ao conectá-los a um iPhone, iPad ou Mac, você poderá fazer ajustes finos na reprodução de som dos fones e salvar essas preferências para todos os seus dispositivos — um chamariz deveras interessante para usuários avançados ou profissionais, que será um segmento do público visado pela Apple com sua criação.

Os demais rumores acerca dos “AirPods Studio” já tinham sido comentados anteriormente: pelo que já suspeitamos, eles trarão Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente (facilmente alternáveis via software ou nos próprios fones) e terão componentes magnéticos substituíveis, para alternar entre um “Modo Conforto” (com almofadas de couro) e um “Modo Fitness” (com um material mais resistente a suor). Estima-se que os acessórios serão vendidos por algo em torno de US$350 nos Estados Unidos.

