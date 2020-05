Governos do Nordeste lançam aplicativo de monitoramento da COVID-19 com suporte a atendimento remoto

O aplicativo Coronavírus – SUS já existe para monitorar possíveis casos da COVID-19 e orientar pacientes a nível nacional, mas iniciativas mais localizadas — especialmente em um período tão crítico para o sistema de saúde e para todos os aspectos da gestão governamental — sempre são louváveis.

Por isso, vale destacar aqui o aplicativo Monitora COVID-19, uma iniciativa do Governo da Bahia e do Consórcio Nordeste.

Criado pela equipe do cientista Miguel Nicolelis, que coordena o Comitê Científico do grupo, o aplicativo tem como propósito acompanhar cidadãos nordestinos com possíveis sintomas da COVID-19, oferecer orientações e até mesmo atendimento remoto, com profissionais de saúde, por meio da própria plataforma.

Vale notar que usuários das outras regiões do Brasil também podem usar o app, mas sem acesso aos seus recursos específicos para os nordestinos.

Para que o app funcione de maneira efetiva no acompanhamento da doença, os governos do Nordeste fazem a orientação de que todos os cidadãos baixem o software e façam o pré-cadastro na plataforma, sem realizar quaisquer ações adicionais; só será necessário completar as informações caso você esteja doente ou com algum dos sintomas da COVID-19.

Usuários com sintomas da doença podem, então, ter acesso a uma série de opções adicionais: o aplicativo mostra orientações gerais sobre isolamento social e informações sobre a COVID-19, além de listar serviços de saúde nas proximidades para casos mais graves. Pacientes com sintomas médios ou graves podem acessar a seção “Converse conosco”, onde é possível obter um atendimento remoto com um profissional de saúde qualificado de acordo com as suas necessidades.

O uso do aplicativo também tem um aspecto social importante. Com os dados de sintomas e possíveis infecções, o Comitê Científico pode identificar possíveis focos do novo Coronavírus pelo Nordeste e, com isso, acionar os governos de cada estado para o envio de equipes de saúde às áreas afetadas com antecedência, evitando a superlotação de leitos e ajudando na contenção da doença.

O Monitora COVID-19 está disponível gratuitamente na App Store e também no Google Play. Na situação em que estamos, baixá-lo pode ser mais do que útil — pode ser um ato cidadão importante.

dica do Sandro Santos