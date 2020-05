Com direito a licença temporária gratuita para quem estiver precisando

Lembre-se de fazer pausas periódicas no trabalho com o app Time Out para macOS

Com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e a quantidade cada vez maior de trabalhadores adotando um esquema (temporário ou definitivo) de home office, alguns novos desafios surgem. Um dos principais deles é o fato de que, estando em casa, você pode acabar confundindo sua vida e tarefas pessoais com os afazeres relacionados ao trabalho — e, com isso, esquecer de colocar uma demarcação entre esses dois aspectos.

É exatamente para isso que existe o Time Out. O pequeno aplicativo para macOS já existe há mais de uma década, e sua função torna-se mais importante que nunca neste momento de pandemia — por isso, seu criador, David Sinclair, resolveu dar uma licença temporária gratuita para todos aqueles que estiverem precisando.

O Time Out tem um funcionamento muito simples: você pode configurar o aplicativo para que ele lhe lembre de fazer descansos periódicos durante o trabalho — importantíssimos para você refrescar a cabeça, alongar-se, hidratar-se e dar uma folga aos seus olhos por alguns minutos.

É possível configurar dois tipos de descansos diferentes, um “normal” (de 10 minutos a cada hora) e um “micro” (de 15 segundos a cada 15 minutos); esses períodos, claro, podem ser configurados livremente pelo usuário, e você pode também adicionar pausas fixas, como um horário de almoço.

Ao início de cada pausa, a tela do Mac esmaece e é exibido um texto, personalizável pelo usuário, indicando que é necessário fazer um pequeno descanso. O Time Out oferece amplas opções configuráveis durante a pausa: você pode programar notificações, tocar alguma música/som, fazer o computador pronunciar algum texto, ou mesmo rodar AppleScripts/JavaScripts automaticamente.

É possível configurar, também, botões para adiar a pausa por alguns minutos ou simplesmente ignorá-la por completo, caso você esteja no meio de um arroubo de inspiração ou coisa do tipo (mas sério, alongue-se e tire os olhos do monitor de vez em quando).

O Time Out “vive” na sua barra de menus e pode exibir, opcionalmente, o tempo restante antes da próxima pausa. Ele conta, ainda, com uma tela de atividade que mostra seu ritmo de trabalho, os apps mais utilizados e as pausas que você tem feito (ou não).

É possível baixar o Time Out no site da desenvolvedora Dejal, e você pode ganhar uma licença de apoiador (que desbloqueia todos os recursos do aplicativo e normalmente só é conseguida fazendo uma contribuição em dinheiro), gratuita por três meses, registrando-se nessa página. Vale a pena dar uma olhada!