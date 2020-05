MacBook Pro de 14″ poderá chegar só em 2021

Na semana passada, a Apple anunciou a aguardada atualização para o MacBook Pro de 13 polegadas.

Ainda que rumores apontassem para um caminho bastante similar ao do seu irmão mais velho (que tinha 15″ e passou para 16″, com um aproveitamento melhor nas bordas), a empresa preferiu simplesmente mexer no teclado e nas especificações internas, sem alterar o display.

Será que a Apple abandonou, então, a ideia de um MacBook Pro com 14″? O usuário @L0vetodream , do Twitter — que já se mostrou confiável em alguns casos passados, como no lançamento do novo iPhone SE e do iPad Pro —, soltou um tweet despretensioso, dizendo apenas que o MacBook Pro de 14″ poderá pintar em 2021.

in my dream MBP14 next year — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020

A verdade é que dificilmente a Apple atualizará o MacBook Pro menor neste ano após a atualização da semana passada — um upgrade para o modelo de 16″ deverá, sim, aparecer em algum momento de 2020, mas apenas para ele mesmo.

Assim, se o tal notebook de 14″ ainda faz parte dos planos da Maçã, 2021 de fato seria a aposta mais certa — quem sabe já com a tal tela Mini-LED que tanto se fala ultimamente.

via MacRumors