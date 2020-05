Sucesso dos AirPods é “maior do que a Apple poderia imaginar”, diz executivo

Não é de hoje que comentamos o sucesso dos AirPods e, mais recentemente, da versão Pro (lançada em outubro passado); porém, o vice-presidente de marketing de produtos da Apple, Greg Joswiak, revelou — em uma entrevista para a WIRED — que nem mesmo eles esperavam por essa popularidade dos fones de ouvido sem fio.

De acordo com fontes da revista, estima-se que os AirPods (todos os modelos) tenham contribuído com US$7,3 bilhões para a receita da Apple em 2019 — o que representa um aumento de (pasmem) 121% ao ano, colocando a divisão de vestíveis da companhia no patamar de empresas da lista Fortune 140.

Todo esse sucesso é mais do que a Apple “jamais poderia imaginar”, segundo Joz; ele também comparou o crescimento dos AirPods a um “incêndio” — em referência à velocidade com que isso aconteceu.

O executivo contou, ainda, que a Apple imagina um futuro completamente sem fio há muito tempo, e que a criação dos fones de ouvido sem fio “era um passo óbvio para o iPhone”.

(Nós) imaginamos um futuro sem fio há muitos anos… criamos esse incrível produto sem fio, o iPhone, no entanto parecia estranho quando você via alguém usando fones de ouvido com fio. Então pensamos: “Por que conectar o fio?”

O design e o ajuste dos AirPods são semelhantes aos dos EarPods, cuja criação levou anos (e várias pesquisas) para fornecer um encaixe que funcionaria para o “máximo possível de pessoas”, segundo o executivo.

Com os AirPods Pro, ele conta que a Apple foi ainda mais longe ao incluir três tips (pontas de silicone) substituíveis, fazendo com que os novos fones de ouvido funcionem para “uma porcentagem impressionante da população mundial”.

Nós tínhamos trabalhado com a Stanford para digitalizar, em 3D, centenas de formatos e formas de ouvidos diferentes a fim de criar um design que funcionasse como uma solução única para um amplo conjunto da população. Com os AirPods Pro, nós levamos essa pesquisa adiante — estudamos mais tipo de formatos de ouvidos e isso nos permitiu desenvolver um design que, juntamente com os três tamanhos diferentes de ponta, funciona em uma porcentagem impressionante da população mundial.

Fatos à parte, o leaker Jon Prosser inferiu, recentemente, que a Maçã poderá embarcar novamente no sucesso dos AirPods para lançar um novo fone de ouvido sem fio, dessa vez over-ear (que fica em torno da orelha), o qual poderá se chamar “AirPods Studio”.

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$ 2.024,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 187,42

Característica: fones sem fio com cancelamento de ruído

Lançamento: outubro de 2019

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019

via AppleInsider