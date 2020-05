Word e PowerPoint agora têm suporte a múltiplas janelas no iPad; Overcast, Reeder e Day One Journal são atualizados

Nos updates de apps de hoje, veremos que, como esperado, a Microsoft atualizou os apps Word e PowerPoint com suporte ao recurso de múltiplas janelas da Split View para iPad (introduzido com o iPadOS 13.1).

Além disso, o app Overcast ganhou ainda mais funções no Apple Watch, bem como novidades para o iPhone. Mais à frente, veremos o que as atualizações dos apps Reeder e One Day Journal trouxeram.

Microsoft Word e PowerPoint

Uma nova atualização do Word e do PowerPoint trouxe suporte ao recurso de múltiplas janelas em iPads, permitindo abrir mais de um documento de forma simultânea.

Para ver dois arquivos do Word/PowerPoint no modo Split View, basta tocar em um documento (pelo menu de arquivos recentes ou abrindo um novo) e arrastá-lo para o lado esquerdo/direito da tela.

Como explicamos, antes do iPadOS 13.1 não era possível abrir mais de uma janela de um mesmo app (exceto abas do Safari) com a Split View — o que, inevitavelmente, limitava a produtividade de algumas pessoas.

Também é esperado que a Microsoft melhore o suporte a mouses/trackpads nos seus softwares em breve, tornando-os totalmente compatíveis com esses periféricos.

Excel

Diferentemente dos apps acima, o Excel não ganhou, ainda, suporte ao recurso de múltiplas janelas — e não há previsão de quando isso acontecerá. Não obstante, a Microsoft atualizou o criador de planilhas apenas com “correções de erros”.

Overcast

O popular reprodutor de podcasts foi atualizado com algumas novidades interessantes para iPhones e Apple Watches — entre elas, suporte a streaming por celular no relógio.

Latest update improves how episodes sync to Apple Watch for standalone playback.



Old way: phone transferred episodes slowly over Bluetooth when Watch was charging.



New way: Watch now downloads episodes directly over Wi-Fi when charging, or streams (☁️) over Wi-Fi or cellular! — Overcast (@OvercastFM) May 8, 2020 A atualização mais recente melhora a sincronização dos episódios com o Apple Watch para reprodução autônoma. Maneira antiga: o telefone transferia os episódios lentamente por Bluetooth quando o Watch estava carregando. Nova maneira: o Watch a faz o download dos episódios diretamente por Wi-Fi, durante o carregamento, ou faz streaming (☁️) por Wi-Fi ou rede celular!

Juntamente à capacidade de transmitir podcasts no Apple Watch por meio de redes móveis (ou Wi-Fi), agora também é possível fazer o download de episódios diretamente no relógio — além de melhorar a confiabilidade do app, isso ajudará a reduzir o consumo de bateria do iPhone, claro.

Apesar disso, a desenvolvedor responsável pelo app alerta que você precisará baixar novamente seus podcasts após a atualização, e que os recursos Smart Speed e Voice Boost não estão funcionando, de forma temporária, por algum motivo — o que deverá ser corrigido com as melhorias na API do watchOS.

Reeder

A atualização mais recente do aglomerador/leitor de notícias Reeder traz suporte a mouses/trackpads no iPadOS. Isso inclui compatibilidade com a interface do app e de sites, como menu contextual, ícones, ações, etc.

No mais, os atalhos do navegador do app e a visualização do leitor foram melhorados, bem como erros foram corrigidos.

Day One Journal

Quem também ganhou suporte a periféricos no iPad foi o app de diário Day One Journal. Agora, é possível usar esses acessórios para interagir com o app — no caso do trackpad, isso inclui algumas ações como deslizar com dois dedos para baixo (para dispensar) e deslizar com dois dedos na horizontal para abrir e fechar o diário.

Ademais, a nova exibição diária (Day View) oferece acesso mais rápido à criação de um novo texto a partir da visão do mês ou na linha do tempo; já os lembretes diários (Daily Reminders) agora incluem informações adicionais, como fotos e locais visitados em um determinado dia.