Apple está contratando profissionais de computação na nuvem em ritmo inédito

Você tem problemas com o iCloud? Prefere usar outros serviços de nuvem, mesmo tendo mergulhado de cabeça no ecossistema da Apple, por ver problemas na plataforma da Maçã? Pois parece que a gigante de Cupertino está ciente do problema — e disposta a resolvê-lo o quanto antes.

Ao menos é o que sugere uma reportagem recente do Protocol: de acordo com o site, a Apple tem realizado, nos últimos meses, uma onda silenciosa de contratações de nomes importantes da área de computação na nuvem. A empresa visa, inclusive, engenheiros prestigiados de alguns dos principais nomes do setor, como o Amazon Web Services (AWS) ou o Google.

Entre os engenheiros contratados recentemente, a reportagem cita Arun Gupta, ex-AWS que agora lidera os esforços de projetos de código aberto da empresa; Maksym Pavlenko, também ex-engenheiro da Amazon; Francesc Campoy, ex-Google que agora trabalha com o desenvolvimento de Kubernetes; e Michael Crosby, ex-engenheiro da Docker considerado um dos criadores dos contêineres (ambientes remotos de desenvolvimento de software) muito utilizados hoje em dia.

Não há informações sobre o que a Apple está planejando com as contratações, mas fontes ouvidas pela matéria deixam evidente que a movimentação causou um frisson na comunidade da nuvem — descrita como muito próxima e colaborativa, mesmo entre profissionais de diferentes empresas. O site de empregos da Apple também descreve outras vagas ainda abertas na área.

Seja lá quais sejam as intenções da Apple, uma coisa é certa: assim como em diversos outros projetos da empresa, as contratações indicam um desejo da companhia de aumentar (ainda mais) o controle que tem sobre suas operações. Atualmente, a infraestrutura de nuvem da Maçã ainda é deveras dependente de terceiros, como o próprio AWS; para resolver (ou diminuir) essa carência, a empresa tem investido bilhões de dólares em data centers. Agora, além da parte “física” do negócio, a Apple parece estar querendo tomar o controle também na parte do software relacionado às operações da nuvem.

Se isso representará uma melhoria prática para o iCloud, entretanto… bom, isso só o tempo dirá. Estamos com os dedos cruzados. 🤞🏼

via iDownloadBlog