Apple poderá usar iPhones para transmitir a WWDC20 (ou partes dela, pelo menos)

Não faltam exemplos de programas que tiveram de recorrer às câmeras dos iPhones por conta da pandemia do Coronavírus (COVID-19): só nas últimas semanas, falamos aqui dos casos de “American Idol”, “Parks and Recreation” e a nova série do Apple TV+, “Fraggle Rock: Rock On!”.

Pois o grupo de programas acima poderá ganhar um novo integrante: nada menos que a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020 — que, como já sabemos, será realizada de forma totalmente remota pela primeira vez na história.

Ao menos é o que sugeriu o insider Mark Gurman — ele compartilhou uma postagem recente do 9to5Mac, referindo-se a uma reportagem do TechCrunch que falava justamente sobre o uso de iPhones pela produção do “American Idol”, e comentou que a mesma técnica poderia ser empregada pela Maçã na sua próxima conferência para desenvolvedores:

Now you know how (parts of) WWDC is going to look https://t.co/DHBtliORnE — Mark Gurman (@markgurman) May 12, 2020 Agora vocês sabem como (partes da) WWDC vão se parecer.

Gurman não trouxe mais informações sobre a asserção, mas já é possível traçar algumas hipóteses a partir do tweet acima. Certamente, a Apple usará equipamento profissional para transmitir a keynote de abertura da próxima WWDC (que é o evento assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo); as sessões de desenvolvedores, por outro lado, poderão ser transmitidas por iPhones.

Faz sentido: como a WWDC costuma realizar diversas sessões ao mesmo tempo, empregar iPhones nas transmissões economizaria um bocado de dinheiro para a Apple — uma vez que não seria necessário contratar múltiplas equipes de filmagem ou alugar vários kits de equipamento profissional.

Além disso, uma ação do tipo seria uma ótima oportunidade para a Apple divulgar a qualidade de transmissão dos seus próprios smartphones: pode apostar que, se a informação de Gurman proceder, a Maçã não se cansará de gritar aos quatro cantos que transmitiu as sessões da WWDC20 com iPhones. Vamos ver.

Mais informações sobre “American Idol”

Voltando à reportagem do TechCrunch, ela trouxe mais algumas informações sobre o uso de iPhones para a gravação dos episódios finais da temporada de “American Idol”.

Lionel Richie gravando os episódios finais de “American Idol” | Imagem: ABC

Na nossa postagem original, tínhamos especulado que a produção do reality show tinha enviado os smartphones mais poderosos da Maçã aos participantes e jurados, e realmente é o caso: cada membro do programa recebeu um kit com três iPhones 11 Pro, tripés e um ring light, para iluminação. Remotamente, os produtores da atração ajudaram os participantes e jurados a posicionar os smartphones e acessórios.

A Apple, claro, enviou um comunicado à reportagem para tirar uma casquinha do momento:

Nós sabemos que as pessoas estão apoiando-se nos seus programas favoritos enquanto ficam em casa, e estamos muito felizes de sermos parte desse processo com a equipe de “American Idol”. O iPhone oferece uma solução única para entregar vídeo com qualidade de transmissão profissional na palma da sua mão, ao mesmo tempo em que mantém a equipe de produção e os talentos em frente às câmeras seguros em suas casas.

Então tá, né.