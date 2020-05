HomePod é lançado na Índia; Apple quer aumentar a produção no país

A expansão internacional do HomePod continua a passos de tartaruga: após chegar ao Japão e a Taiwan em meados de 2019, o alto-falante inteligente da Apple aterrissou agora na Índia.

A Apple comunicou que lançaria o produto no mercado indiano em janeiro passado — o iOS 13.3.1, liberado no fim de janeiro, implementou suporte ao inglês indiano no HomePod; contudo, muito provavelmente os planos da Maçã foram atrapalhados pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Ainda que não existam lojas oficiais (físicas e online) da Apple no país, a página indiana do HomePod já está no ar e com um botão “Comprar”, que leva para uma outra página onde é possível encontrar revendedoras autorizadas no país. Por lá, o alto-falante custa ₹19.900 (cerca de R$1.520, ou US$263).

Por enquanto, não há nenhum sinal de que o produto poderá ser lançado no Brasil ou em Portugal num futuro próximo. Atualmente, ele é vendido nos seguintes países: Alemanha, Austrália, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia, Japão, México, Reino Unido e Taiwan.

Apple quer aumentar produção no país

Numa nota relacionada, o The Indian Economic Times informou que a Maçã pretende aumentar seus investimentos na Índia, tranferindo cerca de um quinto da sua capacidade de produção chinesa para o país.

Segundo um funcionário do alto escalão do governo indiano, a ideia é que a Apple produza até US$40 bilhões em smartphones, para exportação, nas fábricas indianas da Wistron e da Foxconn, aproveitando assim os incentivos fiscais vinculados à produção.

Para ter direito ao benefício, uma empresa precisa fabricar pelo menos US$10 bilhões em smartphones no país — algo que poderá ser feito em fases, até 2025. Atualmente, segundo o jornal, a Apple vende US$1,5 bilhão em telefones na Índia, mas menos de um terço disso é fabricado localmente; por outro lado, em 2018/19, a Apple produziu US$220 bilhões em produtos na China.

via MacRumors, Cult of Mac