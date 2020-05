iFixit analisa trackpad do Magic Keyboard para iPad Pro e revela um engenhoso sistema de alavancas

Já falamos bastante por aqui sobre o Magic Keyboard para iPad Pro — temos, inclusive, alguns vídeos focados no mais novo acessório para os tablets profissionais da Maçã e uma análise completa, escrita, sobre ele.

Enquanto isso, a iFixit fez o que faz de melhor e começou a explorar as entranhas da capa com teclado.

Originalmente, o site tinha analisado a parte interna do acessório por meio de um raio-X, destacado por nós no Instagram; nesta semana, a firma de reparos fez uma atualização na matéria — e trouxe, com ela, uma análise completa de um dos componentes mais importantes do acessório: o trackpad.

O que eles descobriram foi um projeto de engenharia deveras interessante. Como já comentamos, o trackpad do Magic Keyboard para iPad Pro tem um clique mecânico, diferentemente dos componentes dos MacBooks recentes (que são fixos e simulam um clique pelo seu motor vibratório, conhecido como Taptic Engine); apesar disso, é possível clicar no trackpad do acessório com a mesma facilidade em qualquer canto da superfície — diferente dos trackpads mecânicos antigos da Apple, que, para quem lembra, eram bem difíceis de clicar nos cantos superiores.

Desmontando o trackpad, a iFixit descobriu como isso funciona: os engenheiros da Maçã projetaram um sistema de alavancas, todas ligadas ao botão em si no centro do componente. Ao pressionar qualquer um dos cantos da superfície, uma alavanca é acionada, levantando o centro de contato e pressionando o botão da mesma forma. Isso desmente a teoria anterior do site, de que a Apple tinha aplicado diversos botões embaixo do trackpad.

A iFixit detectou também que o trackpad é o único componente do Magic Keyboard para iPad Pro que pode ser desmontado sem destruir o acessório como um todo — o que não significa, entretanto, que a parte seja facilmente substituível em caso de defeito: por ser presa ao chassi com altas doses de adesivo, qualquer reparo é um processo relativamente problemático; certamente, a Apple preferirá substituir o produto como um todo na maior parte dos casos de falha.

O site fará, nos próximos dias, mais análises sobre as diversas partes do Magic Keyboard para iPad Pro — e nós, claro, estaremos de olho para possíveis novidades descobertas pela equipe.

Magic Keyboard para iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 2.339,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 216,58

Compatibilidade: iPads Pro de 11″ (1ª e 2ª gerações) e de 12,9″ (3ª e 4ª gerações)

Lançamento: abril de 2020

via 9to5Mac