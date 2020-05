Logic Pro X para Mac recebe a maior atualização desde o seu lançamento

A Apple anunciou hoje uma grande atualização para o Logic Pro X, software de criação de músicas para Mac. Agora na versão 10.5, ele foi totalmente redesenhado e ganhou, como esperado, o recurso Live Loops — entre várias outras novidades.

A seguir, destacaremos alguns dos principais novos recursos da nova versão — as notas de liberação completas, você pode conferir aqui.

Live Loops

Segundo a Apple, com os Live Loops é possível criar músicas “de novas formas livres e não-lineares”. Além disso, amostras e gravações agora podem ser organizadas em uma nova grade musical, por meio da qual músicos conseguem executar diferentes arranjos na linha do tempo (timeline).

Vale lembrar que esse recurso não é novo e já estava disponível no GarageBand para iOS desde 2016 — mas só agora ele está sendo disponibilizado nativamente para o macOS.

Sampler e Quick Sampler

O Sampler representa a próxima geração do plugin EXS24, com um design totalmente novo e controles de modelagem de som expandidos. Produtores podem usar o Sampler para criar e editar instrumentos sofisticados com várias amostras facilmente — basta arrastar e soltar os fluxos de trabalho que o Logic Pro X faz o restante do trabalho.

Já o Quick Sampler é uma maneira rápida e simples de “transformar qualquer som em um instrumento tocável”. Músicos podem escolher um som no Logic, no Finder, no app Gravação (Voice Memos) ou até mesmo gravar diretamente no Logic Pro X, e editá-los em um controlador de teclado, por exemplo, com acesso a vários controles criativos e de modelagem de som.

Beat Creation

O Beat Creation é um novo recurso que oferece uma coleção de ferramentas criativas com o objetivo de tornar a criação de batidas/ritmos originais “mais rápida e fluida”, principalmente para músicas eletrônicas e hip hop.

Precisamente, são três novas ferramentas:

Step Sequencer : projetado para facilitar e programar batidas de bateria, linhas de baixo e partes melódicas usando uma interface “inspirada nos fluxos de trabalho clássicos das máquinas de bateria”.

: projetado para facilitar e programar batidas de bateria, linhas de baixo e partes melódicas usando uma interface “inspirada nos fluxos de trabalho clássicos das máquinas de bateria”. Drum Synth : fornece uma ampla coleção de bumbo (tambor), armadilhas (Bass Trap), timbres e sons gerados inteiramente por software.

: fornece uma ampla coleção de bumbo (tambor), armadilhas (Bass Trap), timbres e sons gerados inteiramente por software. Drum Machine Designer: já disponível no Logic Pro X, essa ferramenta foi aprimorada para integrar-se aos novos fluxos de trabalho de amostragem e programação de batidas.

Logic Remote

O Logic Remote é um app para iOS/iPadOS que emparelha iPhones e iPads ao Mac para controlar e executar alguns dos recursos do Logic Pro X.

Ele também foi atualizado para oferecer suporte aos Live Loops, além da opção de adicionar e editar efeitos do Remix FX a uma linha do tempo.

Desempenho otimizado para Macs

Por fim, a Apple destaca que o Logic Pro X foi otimizado para tirar proveito do poder de processamento dos Macs mais recentes (e do macOS Catalina), oferecendo desempenho incrível ao trabalhar com projetos mais exigentes, milhares de faixas e centenas de plugins em tempo real.

· • ·

A versão 10.5 do Logic Pro X já está disponível para todos os usuários!