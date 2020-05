OWC lança SSD de 4TB e solução de armazenamento Thunderbolt de 16TB; Logitech e HYPER têm novidades

E lá vamos nós de novo fazer um giro pelo vasto e assustador mundo dos acessórios para produtos da Apple — ou ao menos a eles relacionados de alguma forma.

Simbora!

OWC

A boa e velha Other World Computing (OWC) já é conhecida por seus SSDs de alta capacidade e performance, mas sua mais recente criação é ainda mais potente: a empresa lançou recentemente o Aura P12 M.2 NVMe, um SSD do tipo NVMe (o mais comum utilizado em computadores hoje em dia) que chega a até 4TB de capacidade em um único pente.

O componente traz velocidades de 3.400MB/s (leitura) e 3.000MB/s (gravação), perfeito para profissionais que trabalham com enormes quantidades de dados e precisam de velocidades que correspondam — editores de vídeo 8K ou modeladores 3D, por exemplo. O problema é o preço: você precisará desembolsar US$1.100 se quiser garantir uma belezinha dessas, já disponível na loja online da OWC.

Obviamente, considerando a arquitetura dos Macs mais recentes, será impossível usar o produto em seu estado “bruto”. Mas a OWC também tem uma solução para isso: a fabricante atualizou sua linha de SSDs externos ThunderBlade, agora com até 16TB(!) de armazenamento — justamente baseado nos SSDs Aura acima descritos.

Os periféricos conectam-se ao seu Mac via Thunderbolt 3 e são capazes de transferir dados a até 2.800MB/s, suficientes para mover um arquivo de 1TB em apenas 4,5 segundos. A versão de 16TB do acessório, como vocês devem imaginar, não é exatamente uma pechincha: ela sai por US$4.800, mas você pode optar por versões mais modestas — o modelo mais barato, de 1TB, custa US$730. Todos já estão à venda no site da OWC.

Graças à nova família de SSDs Aura, outras linhas de armazenamento externo da OWC também tiveram sua capacidade máxima duplicada: a linha Envoy Pro EX agora chega a 4TB, custando US$1.180 (na versão Thunderbolt 3) ou US$1.100 (na versão USB-C). Já a linha Accelsior, com velocidades super-rápidas para servidores RAID, chega agora a 16TB (por US$4.800). Nada mau, hein?

Logitech

Enquanto isso, a Logitech não anunciou nada novo — mas trouxe para o Brasil duas das suas criações recentes: a Rugged Folio e a Slim Folio, capas com teclado para diferentes modelos de iPads.

Rugged Folio

A Rugged Folio, como já explicamos, tem versão somente para o iPad de sétima geração e traz uma proteção mais robusta para o seu iPad — além de conectar-se ao tablet por meio do Smart Connector (que dispensa o Bluetooth) baterias extras ou processos de pareamento. Ela está disponível por R$1.000 no site da Logitech.

Slim Folio

A Slim Folio, por outro lado, tem versões para o iPad de sétima geração e para o iPad Air de terceira geração; ela traz design menos protegido e um teclado que conecta-se ao tablet por Bluetooth; segundo a fabricante, sua bateria pode durar até quatro anos com uma utilização diária de duas horas. Ela pode ser adquirida por R$600 em diversas revendedoras, mas ainda não apareceu no site da fabricante.

HYPER

Por fim, a HYPER lançou seu mais novo hub para MacBooks Air/Pro. O HyperDrive DUO 7-in-2 mantém o design familiar, que conecta-se ao computador por meio das suas duas portas USB-C, e inclui uma saída HDMI (com suporte a 4K 60Hz), duas portas USB-A, leitores para cartões SD e microSD, e duas portas USB-C ‚— uma delas capaz de recarregar o Mac a até 100W (dependendo da capacidade de carregamento da máquina, claro).

Além da porta HDMI melhorada, outra novidade dessa geração do HyperDrive DUO é uma tira magnética emborrachada que fica entre o acessório e o seu computador, evitando falhas na conexão e possíveis impactos entre as duas partes (ela também pode ser removida, caso você prefira um visual mais limpo). Por conta dessa novidade, os conectores USB-C do acessório são um pouco mais longos que o normal, o que traz a vantagem de tornar o HyperDrive DUO compatível com MacBooks vestidos em cases.

O HyperDrive DUO 7-in-2 já está disponível no site da fabricante por US$100.