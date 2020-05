Não é novidade que os efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) repercutiram em diversos níveis, e muitas empresas reagiram às mudanças e às novas formas de consumo nesse período — entre elas o Spotify, que implantou um novo recurso para aqueles que estão passando a quarentena juntos, como veremos a seguir.

Além disso, também vamos acompanhar as novidades que os apps Spark, Slack, Book Track e SoundHound trouxeram nas suas atualizações mais recentes.

Spotify

Percebendo uma mudança no hábito dos seus assinantes durante o período de pandemia, o Spotify introduziu um novo recurso (ainda em fase de testes) chamado “Sessão em Grupo” (“Group Session”), para que dois ou mais usuários compartilhem o controle sobre a música que está sendo reproduzida.

Para criar uma sessão em grupo, a pessoa deve iniciar a reprodução e, em seguida, compartilhar o código QR (acessível no canto inferior esquerdo da tela de reprodução) com as outras — os quais devem digitalizá-lo pelo app do Spotify. Com isso, os controles de reprodução (bem como a opção para adicionar músicas à fila) ficarão disponíveis para todos.

O Spotify já oferece um recurso para criar listas de reprodução colaborativas com amigos (chamado de “Modo Festa”), mas essa opção foi projetada para colaboração em tempo real, quando as pessoas estão num mesmo local.

Vale notar que a novidade está em fase beta e sendo distribuída aos poucos, portanto poderá haver mudanças no acesso ou na disponibilização do recurso. Além disso, ela está disponível somente para assinantes da versão premium do serviço.

Spark

O cliente de email Spark, da Readdle, foi atualizado com suporte a mouses/trackpads no iPad, o que certamente aumentará a produtividade, uma vez que navegar pela Caixa de Entrada ficou mais rápido e conveniente.

Quando você passa o mouse sobre diferentes barras de ferramentas no Spark, o ponteiro muda sua aparência para aprimorar a navegação.

Além disso, agora é possível reagir a emails ou comentários de outras pessoas com emojis, o que ajuda a indicar que você leu determinado conteúdo sem a necessidade de respondê-lo, de fato.

As reações com emojis estão disponíveis no Spark para iPhone, iPad e Mac.

Slack

O Slack foi atualizado recentemente com uma grande mudança no visual tanto no iPhone quanto no iPad — as quais, aparentemente, não estão disponíveis para todos ainda. Nesse sentido, algumas pessoas poderão notar que a interface do mensageiro corporativo, após a atualização, ficou ainda mais intuitiva.

Entre as mudanças, agora há uma nova barra de navegação na parte inferior do app que dá acesso à barra lateral, às DMs, às menções e ao seu perfil — tornando mais fácil alterar seu status/preferências pelo iPhone.

Além disso, o botão para compor uma mensagem agora é semelhante ao da versão desktop, e fica flutuando na tela. Alguns dos gestos também foram alterados, sendo que ao deslizar o dedo para a direita revelará seu espaço de trabalho e preferências, e deslizar para a esquerda o levará de volta à última conversa aberta.

Paralelamente, o Slack confirmou ao TechCrunch que começou a remover metadados de imagens enviadas para os seus servidores, incluindo dados de localização. Antes dessa mudança, diversas informações de uma imagem eram copiadas e armazenadas pelo Slack, o que era um problema para usuários como jornalistas, que não podem revelar certas informações.

Book Track

O Book Track chegou à versão 1.2 com boas novidades, entre elas: status de leitura, novas estatísticas e dados de empréstimos.

Mais precisamente, o status de leitura permite acompanhar o desenvolvimento e as metas definidas para livros individualmente. Nesse sentido, você pode marcar títulos para ler e definir aqueles que você está lendo ou que já leu.

Essas informações são essenciais para as novas estatísticas, acessível a partir da barra de navegação do app. As estatísticas exibem quantos livros estão na biblioteca, sua lista de desejos e seu planejamento de leitura, bem como gráficos com seu hábito de leitura em um determinado mês ou ano, caso lhe interesse.

Por fim, uma nova seção de empréstimo permite que você digite os nomes das pessoas para as quais você compartilhou um livro e quando isso aconteceu, o que certamente ajudará os mais esquecidos.

SoundHound

Os apps de descoberta de músicas SoundHound ganharam um novo recurso chamado SoundBites — o qual lhe indica as músicas mais tocadas, as melhores playlists, entre outros.

Ao abrir o SoundHound, você encontrará o SoundBites (em torno de um anel laranja) na parte superior mas, segundo os desenvolvedores, será possível encontrar novos SoundBites espalhados pelo app toda semana.

