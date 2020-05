Aplicativo Apple Store ganha suporte ao Modo Escuro; Instagram, Twitter, Google Maps e mais são atualizados

Entre as atualizações mais recentes de apps, veremos que o aplicativo Apple Store finalmente ganhou suporte ao Modo Escuro do iOS 13.

Além disso, o Instagram foi atualizado com novos recursos que dão mais controle na filtragem de comentários e marcações em posts. Por falar em comentários, o Twitter também introduziu uma nova forma de destacar os retweets de uma publicação.

Também vamos conferir as novidades que as últimas atualizações dos apps Google Maps, Infuse e SmartGym trouxeram.

Apple Store

Após o app Suporte da Apple se tornar compatível com o Modo Escuro, agora foi vez do Apple Store de receber a novidade — a qual, segundo a Maçã, “se integra perfeitamente ao app”.

O aplicativo Apple Store é dedicado para a compra de novos produtos e agendamento de sessões do Today at Apple no ‌iPhone‌ e no ‌iPad‌, e a adição do Modo Escuro certamente será bem-vinda, dado o aumento do uso do aplicativo uma vez que diversas lojas físicas da companhia permanecem fechadas.

Instagram

O Instagram anunciou, nesta semana, uma nova ferramenta para ajudar as pessoas a gerenciar vários comentários indesejados ao mesmo tempo como forma de combater o bullying online.

Sabemos que pode parecer esmagador gerenciar uma enxurrada de comentários negativos, por isso testamos a capacidade de excluir comentários em massa, além de bloquear ou restringir várias contas que postam comentários negativos.

Para ativar esse recurso no iOS, toque em “Comentários” no ícone pontilhado, no canto superior direito; em seguida, selecione “Gerenciar comentários” e escolha até 25 comentários para excluir de uma vez. Toque em “Mais opções” para bloquear ou restringir contas em massa.

Além da possibilidade de remover comentários em massa, o Instagram começará a testar, em breve, a opção de fixá-los. Segundo a empresa, esse recurso fornecerá às pessoas uma maneira de definir o tom de certas publicações, fixando um número selecionado de comentários na parte superior desse segmento.

Enquanto a primeira novidade já está sendo distribuída para iOS e Android, ainda não se sabe quando a segunda começará a ser testada.

Twitter

Já o Twitter introduziu um novo recurso para seu app iOS/iPadOS (e macOS) que facilita o reconhecimento de citações (retweets, ou retuítes) com e sem comentários, já que muitas vezes eles passam despercebidos.

Sendo assim, agora todos os compartilhamentos são mostrados em uma lista que pode ser acessada clicando em “Retweets” em um tweet, como pode ser visto no vídeo a seguir:

Don’t miss the Tweets about your Tweet.



Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y — Twitter (@Twitter) May 12, 2020 Não perca os tweets sobre o seu tweet. Agora, no iOS, você pode ver retweets com comentários em um só lugar.

Ainda que o Twitter tenha destacado a novidade apenas no iOS/iPadOS, o desenvolvedor Steve Troughton-Smith verificou que o recurso foi disponibilizado imediatamente para macOS — o que até então era um tabu para clientes do Twitter para Mac.

Twitter rolls out new feature, and it's immediately available in the macOS app. Say what you want about Twitter's Mac app, but this is everything I've wanted in a native desktop client for a long, long time https://t.co/vcuA84r5NZ pic.twitter.com/2YaFMkbIFJ — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 12, 2020 O Twitter lançou um novo recurso e ele está disponível imediatamente no aplicativo para macOS. Diga o que você quiser sobre o aplicativo do Twitter para Mac, mas isso é tudo o que eu queria em um cliente desktop nativo por muito, muito tempo.

Google Maps

O Google Maps foi atualizado com uma pequena mudança na interface do recurso “Compartilhar local”, o que permite que outras pessoas vejam sua localização em tempo real no app.

Precisamente, a barra azul que existia no topo do app foi removida e, agora, as informações de quem compartilha a localização estão maiores. O botão para adicionar mais usuários ao compartilhamento também ganhou mais destaque.

Infuse

O reprodutor de vídeos Infuse foi atualizado com uma série de novidades e melhorias, entre elas integração nativa com os servidores Emby e o Jellyfin, tags visuais para conteúdo compatíveis com HDR e Dolby Vision, além de suporte ao Dropbox for Business.

Infuse 6.4 has arrived! Native @embyapp & @jellyfin support, spoiler-free TV episodes, new ratings, TV show air dates, HDR tags, and more! https://t.co/2fFFiRcRuK pic.twitter.com/rT0kUBRVFN — Infuse (@infuse) May 12, 2020 O Infuse 6.4 chegou! Suporte nativo para @embyapp e @jellyfin, episódios de TV sem spoilers, novas classificações, datas de exibição de programas de TV, tags HDR e muito mais!

Entre as melhorias, estão: integração aprimorada para compartilhamentos de servidores de mídia, carregamento mais rápido nas categorias da biblioteca, cache de miniaturas do Plex aprimoradas e layout com detalhes do vídeo atualizado.

SmartGym

Por fim, a nova versão do conhecido app para acompanhamento de treinos e atividades físicas ganhou um recurso bastante solicitado pelos usuários: exibição de séries individuais.

Com isso, além de acompanhar quais exercícios você fez, também é possível verificar quais séries já foram realizadas. Ademais, o app para Apple Watch também foi atualizado com melhorias.