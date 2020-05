Saudade de ir a museus? Não sabe quando vai voltar a visitar um grande centro de arte por conta da pandemia do Coronavírus (ou porque, bom, o euro está a R$6,39)?

Pois o aplicativo [AR]T Museum pode lhe ajudar a satisfazer suas necessidades artísticas — de certa forma, ao menos.

O aplicativo utiliza um pouquinho da mágica da realidade aumentada para colocar grandes obras de arte da história da humanidade diretamente na sua parede. Basta apontar a câmera do seu iPhone ou iPad para o cantinho da sua casa onde você quer posicionar, digamos, “O Grito”, de Munch, e apreciar o resultado.

Até o momento, o [AR]T Museum tem licenciadas as obras de seis museus de arte ao redor do mundo — seus criadores já estão negociando com outras instituições globais para incluir suas pinturas no catálogo do aplicativo. Entre os quadros já disponíveis, temos algumas criações deveras famosas, como “Nighthawks”, de Edward Hopper, ou algumas pinturas da série “Les Meules”, de Claude Monet (além da supracitada “O Grito”).

Você pode navegar pelas opções disponíveis por museu, por artista ou mesmo por tema — da mesma forma que faria num museu tradicional. Para os amantes de artes visuais, portanto, vale a pena dar uma chance ao [AR]T Museum, que está disponível gratuitamente na App Store.

via 9to5Mac