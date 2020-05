Designer cria conceito super-realista de produtos e acessórios da Apple

Se você acompanha o MacMagazine, então já deve ter visto uma infinidade de conceitos dos mais variados tipos e sobre os mais diversos produtos da Apple.

Agora, veremos mais uma criação que não foge desse costume — mas, por outro lado, chama mais a atenção por imaginar não um dispositivo especificamente, mas um conjunto de iGadgets futurísticos — e de uma forma super-realista.

Falo do conceito criado pelo designer Iskander Utebayev, publicado recentemente no Instagram, no qual é possível visualizar pelo menos quatro produtos imaginados por ele: um “MacBook Z” (com teclado touchscreen), um Magic Keyboard (também touchscreen), um “Magic Mouse 3” e um monitor externo.

Confira:

O designer fez tudo parecer extremamente realista, como se ele realmente estivesse entrando num quarto e despertando os dispositivos de verdade. Vale lembrar, porém, que as inspirações para os dispositivos mostrados no conceito não são exatamente novas e já circulam por aí há algum tempo.

Alguns conceitos de MacBooks com teclado (e display) touchscreen, por exemplo, já foram vistos em 2017 — e até mesmo antes disso, quando se imaginava que a Apple poderia mesclar o iPad com o MacBook (o que inevitavelmente “aconteceu” com o novo iPad Pro).

O designer também parece ter se inspirado no Magic Mouse do iMac Pro para criar o imaginário “Magic Mouse 3”, que teria luzes nas suas bordas. Semelhantemente ao teclado do “MacBook Z”, o Magic Keyboard poderia ganhar capacidade touchscreen — algo também muito esperado como “evolução” da Touch Bar dos MacBooks Pro.

Também vale conferir outros conceitos do designer, como esse de um iPhone “expansível” e com diversas funções novas.

dica do Vinicius Ferreira