E não é que criaram um skate de verdade com as rodinhas do Mac Pro?

Há alguns dias, publicamos aqui no site um artigo sobre as rodinhas do novo Mac Pro e, nele, incluímos um vídeo do canal Unbox Therapy no qual Lewis Hilsenteger cria um skate usando esse kit de US$700/R$7.000.

Bem, até ali era só uma brincadeira — e ele nem usou uma prancha de verdade. Eis que o canal Braille Skateboarding resolveu fazer o mesmo, só que de forma decente.

O segundo maior problema dessas rodinhas (o primeiro é o seu preço, claro) quando usadas em skates é que elas giram em todas as direções, então mais pro fim do vídeo eles tentam resolver isso prendendo-as ao eixo (truck).

Até que ficou bacana, mas a cada batida dessas rodinhas no chão, me deu uma baita angústia. 😝 E, felizmente, o que entortou ali nos primeiros testes foi o parafuso usado, não as rodinhas em si.

E vocês achavam que a Apple não conseguiria vendê-las, né… hehe.

via Ubergizmo