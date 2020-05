Em breve, será possível agrupar abas no Google Chrome

Você usa o navegador Google Chrome? É daqueles que vira e mexe está com dezenas de abas abertas e se perde nesse mar de conteúdo? Então eu tenho uma boa notícia para você!

O Google anunciou, no blog oficial do browser, um novo recurso que ajuda bastante a deixar suas abas mais organizadas.

O funcionamento é bem simples: clicando com o botão direito em cima de uma aba, você poderá agrupar diversas delas, dando um nome para o grupo de abas (podendo usar até um emoji para isso), e escolhendo uma cor para diferenciar de outros possíveis grupos. Você poderá, obviamente, movê-las e reordená-las como bem entender.

Todos os grupos, assim como as abas comuns, são salvos quando você fecha e reabre o Chrome, para que você não se preocupe com nada.

A novidade será liberada lentamente na próxima versão do Chrome, que será lançada na próxima semana. Os grupos de abas serão disponibilizados para o Chrome em basicamente todas as plataformas desktop (macOS, Windows, Linux e Chrome OS).

Ficou com muita vontade de testar o recurso? Pois saiba que ele está disponível agora no Google Chrome Beta — lembrando que essa versão do navegador não é estável como a final, por motivos óbvios. 😉