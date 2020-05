Junte-se rapidamente às chamadas na sua agenda com esse aplicativo gratuito para Mac

Se você passou a trabalhar de casa com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), eu arrisco dizer que a frequência de chamadas e videochamadas na sua vida multiplicou significativamente — dependendo da sua área, isso pode significar até várias reuniões remotas a cada turno de trabalho.

O problema começa quando não há uma organização muito boa nessas chamadas: algumas podem ser feitas no Zoom, outras no Hangouts, outras em algum outro serviço… e você acaba nunca sabendo exatamente para onde ir quando estiver perto da hora de cada reunião. É exatamente para isso que existe o Meeter, aplicativo para macOS do desenvolvedor Patrice Becker.

O utilitário vive na barra de menus do seu Mac e integra-se ao seu calendário para detectar as chamadas, videochamadas e reuniões remotas agendadas para os seus próximos dias (com direito a uma contagem regressiva para a próxima reunião, caso você queira). Ao clicar no seu ícone, você vê uma lista das próximas chamadas marcadas e, com um único clique, pode juntar-se à reunião; o Meeter abre automaticamente o app em questão e já lhe conecta à chamada.

O Meeter conta ainda com um recurso de discagem rápida, que reúne seus contatos mais frequentes para que você possa fazer uma ligação instantânea para cada um deles — diretamente na plataforma mais usada pela pessoa em questão. Você pode configurar esses contatos manualmente ou simplesmente deixar que o software selecione as pessoas com as quais você mais entra em contato.

Vários serviços de videochamadas são suportados pelo app, como o Skype, o Zoom, o Google Hangouts/Meet, o Microsoft Teams, o Amazon Chime, o GoToMeeting e o 8×8. O Meeter integra-se somente ao Calendário do macOS, então você precisa ter suas reuniões marcadas nele — ou ao menos importar seus dados de algum outro calendário para o serviço nativo da Apple — para que o utilitário funcione.

O Meeter está disponível gratuitamente na Mac App Store.

via 9to5Mac