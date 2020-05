Sleep Cycle lança novo app para Apple Watch

Para algumas pessoas, é no mínimo curioso pensar que alguns donos de Apple Watches dormem com o gadget no pulso. Bem, isso é muito mais comum do que se imagina por um motivo simples: monitoramento do sono.

Pensando nisso, o Sleep Cycle finalmente foi (re)lançado para o relógio da Apple — após ter sido descontinuado, em 2018, devido às “restrições” do watchOS.

Agora, o novo app é totalmente independente do iPhone e possui quase todas as funções antes disponíveis no iOS. Uma das vantagens de usar o Sleep Cycle no Apple Watch, porém, é a possibilidade de definir um alarme pelo seu pulso e ser acordado por ele.

Assim como no iOS, a versão para watchOS incorpora o recurso “despertador inteligente”, o qual analisa o nível do seu sono e define o melhor momento para lhe acordar; ou seja, se você definir um alarme para 7h, o Sleep Cycle poderá lhe acordar entre 6h30 e 7h, sempre que você estiver em um sono mais leve — causando-lhe menos susto quando o despertador tocar.

Nosso aplicativo independente para o Apple Watch possui alarme silencioso e ativação inteligente. Recomendamos que você ative a opção “Não Perturbe” no seu relógio para uma experiência de despertar mais calma. Também sugerimos que você ative o Modo Cinema para manter o consumo da bateria baixo.

O período que o app deverá levar em conta para lhe acordar também pode ser ajustado pelo Apple Watch, sendo possível definir uma janela de 30 minutos (como no exemplo acima) ou de apenas 10 minutos. Também é possível ativar/desativar a opção “Soneca” pelo relógio.

A equipe do Sleep Cycle afirma que está “preparando mais novidades” para o app do Watch; com isso, quem sabe ele ganhará um recurso (que existia na versão antiga) para impedir que uma pessoa continue roncando — até mesmo para saber se você ronca.

As métricas de sono coletadas pelo Sleep Cycle no Apple Watch também são integradas aos dados de saúde (no iPhone) e às estatísticas internas do app para calcular a qualidade do seu sono. É importante notar, porém, que alguns recursos exigem uma assinatura mensal/anual.

