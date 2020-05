Mais um dia, mais uma leva de notícias do Apple TV+! Vamos a elas?

Sofia Coppola

A cineasta Sofia Coppola (“Encontros e Desencontros”) já tem uma colaboração anunciada com a Apple — o filme “On The Rocks”, estrelando Bill Murray e Rashida Jones. Pois a Variety trouxe a notícia de que a parceria gerará ainda mais frutos!

De acordo com a reportagem, a cineasta vencedora do Oscar desenvolverá no Apple TV+ a sua primeira série: uma adaptação do romance “O Costume do País” (“The Custom of the Country”), publicado pela escritora americana Edith Wharton em 1913. Coppola desenvolverá a produção e deverá escrever/dirigir todos os seus episódios.

“O Costume do País” conta a história de Undine Spragg, uma jovem do Meio-Oeste dos Estados Unidos que tenta ascender na alta sociedade de Nova York no início do século passado. Coppola classificou Undine como “sua anti-heroína literária favorita”, afirmando estar animada para levá-la às telas pela primeira vez.

Ainda não há informações sobre elenco ou filmagens da série, mas certamente ainda teremos de esperar um bocado para ouvirmos novidades em relação a isso.

“Dads”

Já falamos aqui sobre “Dads”, documentário do Apple TV+ dirigido pela atriz Bryce Dallas Howard e descrito como uma “alegre celebração da paternidade contemporânea”. Pois agora ele ganhou uma data de estreia: 19 de junho, algumas semanas antes do Dia dos Pais (que, em 2020, será comemorado em 9 de agosto).

My first feature documentary film, DADS, is coming to @AppleTV on June 19th, right in time for Father’s Day! But first, don't forget to celebrate your mom this weekend 🥰 #DadsToday pic.twitter.com/6SvTarYpBo — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) May 8, 2020 Meu primeiro documentário de longa-metragem, “Dads”, chegará ao @AppleTV no dia 19 de junho, bem a tempo do Dia dos Pais! Mas antes, não se esqueça de celebrar a sua mãe neste fim de semana. 🥰 #DadsToday

“Dads” contará com entrevistas, imagens de arquivo e depoimentos de uma série de figuras (conhecidas ou não) para examinar as tensões da criação de filhos no mundo moderno, ao mesmo tempo em que é necessário equilibrar outras funções na vida contemporânea.

O documentário mostrará, inclusive, famílias nos EUA, no Japão e no Brasil — além de trazer, claro, a participação do cineasta Ron Howard, pai de Bryce.

Quem vai assistir? 🙋‍♂️

Novo vídeo de “Helpsters”

Por fim, temos mais um vídeo de “Helpsters” com uma célebre colaboração musical — desta vez, da cantora e compositora neozelandesa Kimbra. Em “Big Hat”, a musicista junta-se aos personagens da série infantil para cantar uma música sobre… bom, sobre chapéus e como prendê-los à sua cabeça.

Que tal?