Teste com o novo iPhone SE compara carregadores de 5W e 18W

O novo iPhone SE é um verdadeiro monstro de Frankenstein; ainda que ele tenha muitas similaridades com o iPhone 8 (câmera, bateria, tela, Touch ID, carcaça, etc.), ele empresta alguns detalhes até mesmo do iPhone 11 (como o processador A13 Bionic).

Há, porém, algo comum a todos esses aparelhos (8, SE e 11): dentro das suas caixas, você encontrará um carregador de 5W — diferentemente do carregador de 18W, que acompanha os modelos 11 Pro e 11 Pro Max. Ainda assim, todos eles (a partir do 8) contam com suporte a recarga rápida e são compatíveis com o adaptador de energia de 18W, caso você tenha um.

Nesses dispositivos, a Apple promete uma recarga de até 50% da bateria em 30 minutos com carregador de 18W. Com isso em mente, o PhoneArena resolveu testar as capacidades energéticas do novo lançamento da Maçã (que tem uma bateria de 1.821mAh) para ver se ele realmente recarrega mais rápido ao utilizar o adaptador de energia de 18W em vez do de 5W — e se a promessa se cumpre.

Eis o veredito:

Tempo de recarga Carregador de 5W Carregador de 18W 15 minutos 14% 30% 30 minutos 28% 55% 45 minutos 43% 73% 1 hora 57% 83% 1 hora e 15 minutos 70% 92% 1 hora e 30 minutos 81% 96% 2 horas 95% 100% 2 horas e 30 minutos 100% —

Para quem curte um gráfico, aqui está a diferença num formato mais visual:

Até cerca de 45 minutos, o carregador de 18W consegue uma boa vantagem e mantém cerca de 50% de bateria a mais; após esse período, a distância vai diminuindo.

A promessa da Apple, contudo, é verdadeira: com 30 minutos de recarga usando o adaptador de 18W, o iPhone SE atingiu 55% de bateria — o que é ótimo para aqueles momentos que você tem pouco tempo para dar uma sobrevida ao aparelho. Pensando num cenário de carregamento com mais tempo disponível, o desempenho do adaptador de 5W é até bem satisfatório se comparado ao de 18W.

