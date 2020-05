Analista traz detalhes sobre a chegada de novos iPads e dos “Apple Glasses”

Ming-Chi Kuo, o analista mais famoso do mundo Apple, está de volta com as suas previsões (na maioria das vezes, certeiras). E elas desta vez contemplam tanto produtos muito aguardados, que ainda não existem, como alguns até então não comentados.

Vamos lá.

“Apple Glasses”

Indo direito ao ponto, Kuo afirmou que os óculos de realidade aumentada da Apple serão lançados, no melhor dos cenários, no começo de 2022 — ou seja, ainda temos uma longa estrada até isso se concretizar.

O analista não está sozinho, nessa. Veículos como o The Information e o DigiTimes também já disseram que os “Apple Glasses” chegarão daqui a dois anos, na melhor das hipóteses.

Pouco se sabe sobre esse suposto produto da Apple, mas muitos apostam em uma tela de alta resolução que, num primeiro momento, dependeria do iPhone para processar tudo — desta forma os óculos seriam bem finos e leves, já que o cérebro dele ficaria no smartphone.

O gadget rodaria um sistema operacional próprio batizado de “rOS” e poderia ser controlado por voz e/ou gestos com a cabeça.

Novos iPads

Na mesma nota para investidores, Kuo comentou que a Apple está criando dois novos tablets, um com tela de 10,8 polegadas (que seria o iPad tradicional) e outro com display entre 8,5 e 9 polegadas (o qual seria um novo iPad mini).

O modelo maior chegaria no segundo semestre deste ano, enquanto o novo mini seria lançado apenas em 2021. A ideia, segundo o analista, é que eles sigam a estratégia do iPhone SE, com preços mais em conta (reaproveitando alguns componentes de tablets passados, mas com um poder de processamento equiparado ao de tablets atuais).

De acordo com ele, os iPads mais em conta (muito provavelmente os modelos de 10,2″ e de 7,9″) representam algo entre 60-70% do faturamento da Apple com tablets — sendo assim, apostar ainda mais nesse modelo de negócios faz bastante sentido.

Não se sabe, porém, se esses modelos chegariam para substituir os atuais ou para ser uma nova opção na linha. Analisando todas as opções disponíveis, porém, eu diria que não faz muito sentido mais opções numa linha já bastante complexa e com modelos variados.

Kuo também não mencionou se algum desses novos iPads teria tela Mini-LED, algo que parece ser uma grande aposta da Apple para o futuro. Aguardemos.

via MacRumors