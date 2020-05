Apesar da desaceleração das atividades econômicas ao redor do mundo devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a influência da tecnologia na economia global continuou a crescer — tanto que 161 empresas desse nicho entraram para a lista Global 2000, da Forbes, que elege as maiores empresas públicas do mundo.

A Apple, especificamente, continuou liderando o ranking das empresas do setor, mas caiu três posições em relação à lista do ano passado, ocupando agora a 9ª posição na classificação geral. A segunda maior empresa de tecnologia foi a Microsoft, que ficou em 13º lugar no ranking.

Apple e Microsoft trocam de posições quando o assunto é valor de mercado: enquanto a gigante de Redmond possui a maior capitalização (US$1,4 trilhão) entre as empresas americanas, a Maçã aparece logo atrás “valendo” US$1,3 trilhão. Globalmente, ambas perdem para a gigante petrolífera Saudi Aramco (US$1,6 trilhão).

A Califórnia continua sendo o centro de gravidade do mundo da tecnologia; mais precisamente, seis das dez gigantes da tecnologia americanas estão localizadas na área da baía de San Francisco.

A lista da Forbes também contou com algumas estreias: a Uber alcançou o 712º lugar após anunciar sua IPO e abrir seu capital. Porém, a crise provocada pela pandemia fez as ações da empresa caírem vertiginosamente — cerca de US$8,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano.

Duas outras empresas que também apareceram na lista foram Zoom e Slack. Enquanto nenhuma delas ocupou uma posição de destaque (a primeira ficou em 1.601º lugar e a segunda, em 1.990º), ambas se tornaram grandes ferramentas de trabalhado remotos em todo o mundo — portanto, é esperado que a relevância delas aumente ainda mais nos próximos meses.

É possível ver a lista Global 2000 (com a classificação mundial e por país) aqui.

via Apple World Today