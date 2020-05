Os esforços da Apple para se aproximar ainda mais do mundo da realidade virtual acabaram de dar um salto significativo. Como informou a Bloomberg , a Maçã confirmou hoje a compra da NextVR, uma startup californiana especializada na transmissão de eventos ao vivo, como esportes e shows, para dispositivos VR.

Os rumores acerca da aquisição já existiam há algumas semanas: no início de abril, o 9to5Mac informou que a NextVR tinha sido comprada pela Maçã por um valor estimado em US$100 milhões. À época, entretanto, nem a Apple nem a startup confirmaram a informação — algo que aconteceu somente hoje, com o comunicado padrão de Cupertino: “A Apple compra empresas de tecnologia menores de tempos em tempos, e no geral não discute seus propósitos ou planos.”

A NextVR era uma startup já razoavelmente ativa, fornecendo sua tecnologia para empresas estabelecidas como Microsoft, HTC, Sony e Oculus (do Facebook). Seu site já foi substituído por uma mensagem indicando que a empresa foi adquirida:

A NextVR está rumando em uma nova direção. Obrigado a todos os nossos parceiros e fãs ao redor do mundo pelo papel de vocês em construir essa plataforma incrível para experiências de esportes, música e entretenimento em realidade virtual.

Naturalmente, não há informações concretas sobre o que a Apple pretende com a aquisição; todas as evidências, entretanto, apontam para os supostos óculos de realidade aumentada/virtual da empresa. Se a Maçã conseguir levar uma experiência bacana de eventos ao vivo para o seu futuro dispositivo, certamente terá nas mãos um recurso matador para possíveis consumidores.

Animador, não?

