Anualmente, sempre no primeiro semestre, a Apple divulga uma nova edição do seu Relatório Anual de Responsabilidade com Fornecedores — um documento no qual a empresa detalha, com informações e números, o progresso (ou falta dele) no seu trabalho para melhorar as condições de trabalhos nas instalações de parceiras e fornecedoras, além de reduzir emissões de gases poluentes e garantir negócios somente com empresas socialmente responsáveis.

Pois o relatório referente aos últimos 12 meses acabou de ser publicado [PDF] — e, como não poderia deixar de ser, tem um foco muito forte na pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), nas medidas de contenções adotadas pela Maçã e suas parceiras para evitar a exposição de trabalhadores à doença, e a outros riscos relacionados.

Entre as políticas implementadas pelas parceiras da Maçã, foram destacadas:

Obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção pessoal (máscaras ou escudos faciais) durante o trabalho e em áreas comuns;

Aplicação de medições de temperatura e outras triagens de saúde;

Disponibilização de máscaras e álcool em gel para os empregados;

Implementação de protocolos de limpeza profunda nas instalações;

Reconfiguração de espaços do chão de fábrica para implementar medidas de distanciamento social;

Implementação de escalas de trabalho flexíveis ou escalonadas para reduzir a quantidade de pessoas nas instalações ao mesmo tempo.

A Apple criou um plano completo de contenção da COVID-19 entre suas parceiras, e afirmou que compartilhará o documento com outras empresas do setor para, quem sabe, criar um padrão que seja adotado por toda a indústria.

Outros dados também foram disponibilizados: a empresa, por exemplo, classifica suas parceiras como de “alta performance”, “média performance” ou ‘baixa performance” de acordo com medições de grupos de direitos trabalhistas e humanos. Pois em 2019, a taxa de parceiras de alta performance atingiu recordes 82%, enquanto as consideradas de baixa performance caíram para menos de 1% — também um índice inédito.

Entre alguns progressos destacados pela Maçã em seu documento, podem ser citados:

A empresa agora participa de 100% das auditorias de fornecedoras de estanho, tântalo, tungstênio ouro e cobalto;

Mais de 19,4 milhões de empregados de fornecedoras da empresa receberam orientações sobre direitos trabalhistas desde 2008;

Mais de 52 mil empregados de fornecedoras foram entrevistados sobre sua experiência em seus locais de trabalho;

Ao longo de 2019, a Apple registrou um crescimento de 53% no número de parceiras comprometidas a zerar suas emissões — mais de 50 já são certificadas em relação a isso;

Mais de 115 bilhões de litros de água doce foram preservados pelas fornecedoras desde a implementação das políticas de economia de água da Apple.

Sobre as informações divulgadas pela Maçã, o vice-presidente sênior de operações da empresa, Sabih Khan, afirmou o seguinte:

O meio-ambiente que todos nós compartilhamos é frágil, e nós estamos mais dedicados que nunca a lutar contra as mudanças climáticas e reduzir nossas emissões. Por meio de parcerias estratégicas, estamos ajudando nossas parceiras a reduzir suas pegadas de carbono e economizar recursos preciosos, como água e energia. Fabricação ecológica é fabricação inteligente, e — mais amplamente — nós sabemos que o que é bom para o meio ambiente também é bom para os negócios. Por mais que a COVID-19 seja um desafio inédito, nós também absorvemos esperança e inspiração no foco renovado das pessoas na saúde dos seus colegas, amigos e vizinhos. Essa consciência — da nossa saúde e da saúde dos outros — é algo que nós sempre poderemos carregar conosco. Nosso trabalho para proteger as pessoas e o planeta pode nunca terminar — mas nós estamos mais certos do que nunca que nossos dias mais brilhantes ainda estão por vir.

Vale notar que, além do documento em PDF, a Apple colocou no ar também uma página especial no seu site (a página em português ainda não foi atualizada) condensando os dados do relatório, fornecendo algumas informações extras. Vale a pena conferir.

via TechCrunch