Como seria um novo iMac inspirado no clássico G4 “Abajur”?

Como usuário de Macs desde o ano 2000, tenho um profundo arrependimento por nunca ter investido num iMac G4. Cheguei a ter dois iMacs G3, aí fui para um PowerBook G3 Pismo e depois voltei aos desktops já para um iMac G5.

Para quem não se lembra dessa belezura:

Embora eu ache impossível improvável que a Apple um dia reviva esse design, imaginar não faz mal para ninguém. E foi isso o que Xhakomo Doda fez, num conceito publicado já há bastante tempo no Behance mas trazido à tona esta semana por Steve Troughton-Smith.

Em renders bem realistas, que vocês podem ver na galeria acima, temos a visão do que seria um iMac G4 “Abajur” moderno, todo feito de alumínio anodizado na cor cinza espacial clássica atual da Apple. A tela, claro, seria enorme e quase sem moldura nenhuma.

Embora eu tenha ficado apaixonado pela ideia, há de se observar também que Doda viajou na maionese com esse teclado todo touchscreen e eu duvido muito que um mouse como o que ele desenhou teria uma boa ergonomia. Mas enfim, né, detalhes.

Se a Apple for mesmo renovar o design do iMac em breve, acredito ser mais provável ela seguir um caminho como esse aqui, inspirado no Pro Display XDR.